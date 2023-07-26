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«Клиенты сами находят меня»: домашний кондитер о хобби, которое превратилось в работу

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Ольга Гайнутдинова с юности занимается приготовлением тортов и зефира.  Сначала она создавала их для семейных праздников и радовала домашними сладостями троих детей. Но недавно решила превратить хобби в работу. По ее словам, именно знакомые «заставили» ее забыть трудовые будни в офисе и теперь кухня рязанки стала кондитерским цехом.

«Клиенты сами находят меня»: домашний кондитер о хобби, которое превратилось в работу

После школы Ольга училась на кондитера. Именно тогда она осознала, что к этому лежит душа. Но в 80-х годах в Рязани эта профессия оказалась не востребована. По словам рязанки, в единственное кафе, где делали вкусные и необычные торты, она не смогла устроиться, так как штат был укомплектован.

— Я решила искать более прибыльную профессию, переучилась на бухгалтера. И так и проработала более 20 лет. Зато дома у меня была отдушина — готовила для семьи торты. Сначала делала простые, потом стала уделять внимание украшению. Ну а дальше смотрела ролики в социальных сетях и училась лепить фигурки из мастики, украшать коржи съедобным бисером. Постепенно стала делать двухъярусные и выше конструкции. Иногда в три часа ночи могла прийти идея для торта, и я тут же бежала на кухню, — вспоминает Ольга.

Она добавила, что знакомые, которые бывали на семейных торжествах, всегда хвалили ее торты, спрашивали рецепты и даже просили сделать на заказ ко дню рождения близких. Все как один обращали внимание не только на внешний вид торта, но и на необычные начинки, после которых магазинный десерт уже не казался вкусным.

— Своим близким друзьям я не отказывала, всегда находила время сделать, что они просили. Это и детские торты с героями известных мультиков, и для взрослых.  Мне нравилось, что я могу всех порадовать. Потом стала замечать, что с трудом собираюсь на работу, а затем с нетерпением жду вечера, чтобы осуществить очередную задумку и сделать торт. В конце концов, поняла, что бухгалтерия не мое, хочу заниматься тем, к чему все же лежит душа. Можно сказать, что окружающие заставили меня посмотреть правде в глаза и осознать, что нужно заниматься любимым делом, — продолжила рязанка.

Ольга призналась, что любит экспериментировать. На свой юбилей рязанка приготовила  8 -килограммовый торт в виде лебедя. Он состоял из двух начинок: мохито с клубникой и шоколада с вишней. На детский праздник кондитер приготовила медовик в виде горшочка с кактусами. В числе необычных тортов  также каменное сердце с начинкой из карамелизированной груши с сыром Дор Блю.

— Сливки делаю сама, мы разводим кур, так что яйца использую домашние, выращиваю клубнику. Может быть в натуральных продуктах, а не только в оригинальных задумках, секрет успеха моих тортов, — подчеркнула собеседница.

По словам Ольги, дети постоянно наблюдают за ее работой, помогают в украшении и снимают процесс на видео. «Рада, что сыновья проявляют интерес, рисуют, каким хотят видеть следующий торт, выбирают начинку. У нас присутствует творческий процесс, что очень важно. Надеюсь, что в будущем они смогут сделать торты, которые будут лучше моих», — заключила Ольга.

Девушка рассказала, что когда не делает торты, то готовит зефир. Ольге нравится собирать их в небольшой вафельный «букет» и дарить близким.

Также рязанка добавила, что подала заявку на участие в федеральной программе «Мама-предприниматель», чтобы расширить свое дело.

— Хочу развиваться и дальше, поэтому решила попробовать свои силы в этом проекте, — отметила Ольга.

Напомним, что в Рязани идет сбор заявок на участие в проекте «Мама – предприниматель». Он помогает женщинам с детьми открыть свое дело. Участницы получают комплексные знания необходимые для развития бизнеса, а лучшие проекты в каждом регионе — 100 тыс. рублей на реализацию.

Программа реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация «МСП» при участии Союза женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.

Подробная информацию об участии и подаче заявки по ссылке мамапредприниматель.рф

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