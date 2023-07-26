«Клиенты сами находят меня»: домашний кондитер о хобби, которое превратилось в работу

Ольга Гайнутдинова с юности занимается приготовлением тортов и зефира. Сначала она создавала их для семейных праздников и радовала домашними сладостями троих детей. Но недавно решила превратить хобби в работу. По ее словам, именно знакомые «заставили» ее забыть трудовые будни в офисе и теперь кухня рязанки стала кондитерским цехом.
После школы Ольга училась на кондитера. Именно тогда она осознала, что к этому лежит душа. Но в 80-х годах в Рязани эта профессия оказалась не востребована. По словам рязанки, в единственное кафе, где делали вкусные и необычные торты, она не смогла устроиться, так как штат был укомплектован.
Она добавила, что знакомые, которые бывали на семейных торжествах, всегда хвалили ее торты, спрашивали рецепты и даже просили сделать на заказ ко дню рождения близких. Все как один обращали внимание не только на внешний вид торта, но и на необычные начинки, после которых магазинный десерт уже не казался вкусным.
Ольга призналась, что любит экспериментировать. На свой юбилей рязанка приготовила 8 -килограммовый торт в виде лебедя. Он состоял из двух начинок: мохито с клубникой и шоколада с вишней. На детский праздник кондитер приготовила медовик в виде горшочка с кактусами. В числе необычных тортов также каменное сердце с начинкой из карамелизированной груши с сыром Дор Блю.
По словам Ольги, дети постоянно наблюдают за ее работой, помогают в украшении и снимают процесс на видео. «Рада, что сыновья проявляют интерес, рисуют, каким хотят видеть следующий торт, выбирают начинку. У нас присутствует творческий процесс, что очень важно. Надеюсь, что в будущем они смогут сделать торты, которые будут лучше моих», — заключила Ольга.
Девушка рассказала, что когда не делает торты, то готовит зефир. Ольге нравится собирать их в небольшой вафельный «букет» и дарить близким.
Также рязанка добавила, что подала заявку на участие в федеральной программе «Мама-предприниматель», чтобы расширить свое дело.
Напомним, что в Рязани идет сбор заявок на участие в проекте «Мама – предприниматель». Он помогает женщинам с детьми открыть свое дело. Участницы получают комплексные знания необходимые для развития бизнеса, а лучшие проекты в каждом регионе — 100 тыс. рублей на реализацию.
Программа реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация «МСП» при участии Союза женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.
Подробная информацию об участии и подаче заявки по ссылке мамапредприниматель.рф