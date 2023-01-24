Клиенты Почты России в Рязанской области оформили около 4 300 программ «Защищённая покупка»

В 2022 г. новый сервис Почты России и компании «Космовизаком» «Защищённая покупка» сделал 1 млн интернет-заказов безопаснее. Услуга помогает покупателям, которые приобретают товары онлайн с оплатой наложенным платежом, вернуть деньги, если продавец окажется мошенником. 99% обратившихся уже получили компенсацию.

Программой можно воспользоваться, если вместо заказа в посылке находится посторонний предмет, отправитель не перечисляет возврат, а также во многих других случаях обмана. Продажи услуги стартовали в июле прошлого года. Во втором полугодии 2022 г. купившие её клиенты около 26 000 раз столкнулись с недобросовестными продавцами.

«Защищённую покупку» можно оформить в любом отделении Почты при оплате наложенного платежа за товар из интернет-магазина. Сервис стоит 99 руб. и действует один месяц. Для покупок дороже 3 000 руб., клиенту необходимо снять видео вскрытия коробки и, в случае мошенничества, отправить запись специалистам службы поддержки. Они дистанционно помогут собрать необходимые документы и возьмут на себя переписку с банком или платежной системой. Для товаров дешевле 3 000 руб. достаточно обращения по телефону на горячую линию компании «Космовизаком».

«Почта доставляет посылки, и у нас нет возможности контролировать соответствие товара его описанию на сайте продавца. Но нам важно заботиться о своих клиентах, поэтому мы запустили сервис, который помогает получить компенсацию при обмане. Итоги первых шести месяцев продаж программы «Защищенная покупка» показали, что она очень популярна. Советуем приобретать услугу одновременно с оплатой наложенного платежа за товар. И, если потребуется возместить убытки, консультант будет на связи до полного разрешения ситуации», – прокомментировала руководитель бизнеса «Финансовые технологии» Почты России Алёна Бочарова.

Услуга доступна во всех регионах России.