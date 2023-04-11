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Вторник, 11 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Клещи за неделю покусали 3 жителей Рязанской области

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Photo by form PxHere

На минувшей неделе в медорганизации Рязанской области обратились 3 человека, пострадавшие от укусов клещей. Один из них — ребёнок. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве напомнили, что самые вероятные места нападения клещей – это лесопарковые зоны, лесные массивы, кладбища и дачные участки.

В нашем регионе не зафиксировано инфекционных заболеваний, передающихся клещами. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области и заинтересованные ведомства и организации проводят мероприятия для снижения риска заражения такими болезнями.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что жителям на опасной с точки зрения клещей территории носить специальную защитную одежду, пользоваться современными акарицидными и акарицидно-репеллентными средствами для обработки верхней одежды и снаряжения.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области держит ситуацию по клещевым инфекциям на контроле.

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