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Фото: admrzn.ru/
Экология, природа, животныеГлавные новости

Клещи в этом году могут проснуться раньше обычного

Анастасия Мериакри

Клещи в этом году могут проснуться раньше обычного. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В пяти регионах России еще в январе 2025 года были зафиксированы случаи укусов клещей. Специалисты рассказали, что активность кровопийцев обычно начинается при достижении температуры выше 10 градусов. В Центральной России такая температура чаще всего приходит в середине апреля. В южных регионах страны паразиты проявляют активность раньше.

Необходимо помнить, что клещи являются переносчиками клещевого вирусного энцефалита. Будьте бдительны.

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