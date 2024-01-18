Кириенко вручил Рязанской области спецнаграду на выставке «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ, завершились Дни регионов. Первый заместитель главы администрации Президента РФ Сергей Кириенко вручил Рязанской области специальную награду оргкомитета в номинации «Новогодняя Россия». Об этом написал ВКонтакте вице-губернатор Артём Бранов.
12 января на выставке прошёл День Рязанской области, в рамках которого регион был признан поставщиком лучших практик в работе с экспортёрами. По словам вице-губернатора, выставка-форум «Россия» — это возможность показать себя, изучить опыт других субъектов РФ, завязать новые межрегиональные контакты.