Кириенко вручил Рязанской области спецнаграду на выставке «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ, завершились Дни регионов. Первый заместитель главы администрации Президента РФ Сергей Кириенко вручил Рязанской области специальную награду оргкомитета в номинации «Новогодняя Россия». Об этом написал ВКонтакте вице-губернатор Артём Бранов.

— Стенд региона получил высокую оценку как организаторов, так и посетителей. Ежедневно его посещают более 10 тысяч человек, в том числе рязанцы, которые приезжают на ВДНХ с семьями и друзьями, — написал Бранов.

12 января на выставке прошёл День Рязанской области, в рамках которого регион был признан поставщиком лучших практик в работе с экспортёрами. По словам вице-губернатора, выставка-форум «Россия» — это возможность показать себя, изучить опыт других субъектов РФ, завязать новые межрегиональные контакты.

— Выставка стала центром коммуникации и культурного единения регионов и просто большим праздником для всей России, а главное показала, как преобразилась наша страна за последние 20 лет, — отметил Артём Бранов.