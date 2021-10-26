Каждый второй житель Рязани готов работать в нерабочие оплачиваемые дни — опрос

Несмотря на гарантии выплаты заработной платы, каждый второй рязанец предпочтет выйти на работу в период с 30 октября по 7 ноября, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы и подбору персонала SuperJob.

В Рязани 53% опрошенных предпочли бы работать в ковидные каникулы, при этом женщины чаще мужчин готовы трудиться в течение нерабочей недели (58% и 51% соответственно).

При наличии выбора половина рязанцев предпочли бы работать в дни, объявленные нерабочими с сохранением заработной платы: «Все равно этот объем придется сделать, только в гораздо более сжатые сроки.

Так зачем же себе аврал и цейтнот устраивать?»; «Более половины моего дохода составляют премиальные»; «У меня „серая“ зарплата, увы»; «Моя работа не предполагает простоев». Скорее предпочтут отдых 35% жителей Рязани: «Большинство клиентов будет отдыхать — работы не будет»; «Я это воспринимаю как долгожданный отпуск».

Тех, кто скорее хотел бы отдыхать больше всего среди населения до 34 лет (42%) с заработной платой до 49 тыс. рублей (33%). Работать в эти дни чаще предпочли бы рязанцы от 35 до 44 лет (56%) с заработной платой от 80 тыс. рублей в месяц (59%).