Среда, 1 марта, 2023
Татьяна Проводина

Каждый третий житель Рязанской области выбрал профессию под влиянием фильмов

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Изображение от prostooleh на Freepik

Названы фильмы и сериалы, оказавшие влияние на выбор профессии жителей Рязанской области. 30% жителей региона признались, что кинематограф повлиял на их выбор будущей профессии. Это выяснил киноканал Cinema совместно с hh.ru.

Впечатление от художественных фильмов чаще влияло на выбор профессии рязанцев, чем от сериалов (86% против 33%). Интересно, что о влиянии кино чаще говорили представители сильного пола, в то время как женщины — о влиянии сериалов.

Топ фильмов, впечатливших представительниц прекрасного пола, возглавил «Дьявол носит Prada». Его назвали 20% респонденток. Мужчин сильнее всего впечатлил «Волк с Уолл-стрит» – 15% опрошенных.

Отечественное кино на соискателей оказало меньшее влияние, но без него не обошлось. В топе кинолент нашего кинематографа оказались «Экипаж» Александра Митты – 6,2% и «Иван Васильевич меняет профессию» – 6,2%, а также «Человек с бульвара Капуцинов» – 4,8%.

Около трети респондентов приняли решение о карьере под влиянием сериалов. Лидирует «Доктор Хаус» – 18%, на второй позиции – «Улицы разбитых фонарей» и «Секс в большом городе».

Почти каждый четвёртый (24%) получил в реальности профессию «как в кино и сериале». Ещё 22% сообщили, что получили смежную профессию.

57% опрошенных, попробовав себя в профессии из кино, согласились с утверждением, что увиденное ими на экране более или менее выглядит так же, как в действительности. 18% заявили об обратном.

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