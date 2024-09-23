Каждый третий увольняющийся россиянин ищет себе замену

Каждый третий россиянин в период последнего увольнения принимал участие в поисках работника себе на замену. Результаты опроса представил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Superjob провел опрос среди 1600 экономически активных граждан, имеющих опыт увольнения с работы, и 1000 представителей кадровых служб предприятий и организаций из всех округов страны. Оказалось, что каждый третий россиянин в период последнего увольнения принимал участие в поисках работника себе на замену. 26% по собственной воле, а 7% — после просьбы работодателя. Чаще ищут себе замену те, кто моложе: 36% среди россиян до 34 лет и 30% среди опрошенных старше 45 лет.

6 из 10 не стали искать себе замену, утверждая, что «Это головная боль работодателя, а не работника».

Однако, опросы представителей компаний показывают, что практика подбора увольняющимися замены действительно существует в российском бизнесе. За последний год подобные ситуации случались в 4 из 10 предприятий и организаций.