Понедельник, 23 сентября, 2024

Каждый третий увольняющийся россиянин ищет себе замену

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от pressfoto на Freepik

Каждый третий россиянин в период последнего увольнения принимал участие в поисках работника себе на замену. Результаты опроса представил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Superjob провел опрос среди 1600 экономически активных граждан, имеющих опыт увольнения с работы, и 1000 представителей кадровых служб предприятий и организаций из всех округов страны. Оказалось, что каждый третий россиянин в период последнего увольнения принимал участие в поисках работника себе на замену. 26% по собственной воле, а 7% — после просьбы работодателя. Чаще ищут себе замену те, кто моложе: 36% среди россиян до 34 лет и 30% среди опрошенных старше 45 лет.

6 из 10 не стали искать себе замену, утверждая, что «Это головная боль работодателя, а не работника».

Однако, опросы представителей компаний показывают, что практика подбора увольняющимися замены действительно существует в российском бизнесе. За последний год подобные ситуации случались в 4 из 10 предприятий и организаций.

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