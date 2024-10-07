Каждая седьмая работающая женщина выпивает за завтраком чашку кофе

Каждый пятый россиянин предпочитает завтракать на работе, в то время как каждый восьмой пропускает утренний прием пищи. К таким выводам пришли эксперты сервиса SuperJob после проведенного исследования, в котором участвовали 1600 человек.

66% опрошенных предпочитают завтракать дома, тогда как 18% делают это на своем рабочем месте. Лишь 1% выбирает кафе или ресторан для утренней трапезы, а 13% обычно не завтракают в будни.

Мужчины чаще завтракают дома (68%), а женщины более склонны к завтраку на работе (21%) или его пропуску (16%). Наибольший процент тех, кто не завтракает, наблюдается среди молодых людей до 34 лет (20%).

Что касается выбора блюд, 29% предпочитают каши. Яичница, омлет или вареные яйца на столе у 28%. Каждый четвертый выбирает бутерброды. 13% доедают остатки из холодильника, 13% довольствуются кофе, а 12% — чаем. Творог предпочитают 9%, йогурт — 5%, а печенье и сыр — по 2%. Мужчины чаще едят остатки, а женщины выбирают бутерброды и йогурт, предпочитая кофе вместо завтрака.