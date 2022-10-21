Казахская экстрасенс увидела, каким будет 2023 год для России, Украины, Европы и США

Ясновидящая из Казахстана Вера Лион заглянула в будущее и рассказала, какие события ознаменуют приближающийся 2023 год.

По мнению экстрасенса, США продолжат всячески влиять на Европу. Несмотря на то что обстановка в отношениях между государствами останется накалённой, мировой войны не случится. Для достижения мира много усилий приложит Россия: будут достигнуты некоторые договорённости со странами, которые находятся в конфронтации.

Особое влияние на Россию, Европу и США окажет общемировой кризис. При этом Россия наименьшим образом ощутит на себе его влияние. Есть вероятность, что часть санкций Евросоюза утратят своё значение и будут сняты.

Вера Лион также увидела в 2023 году смену власти на Украине. Во главу государства придёт лидер, которого поддержит народ. Это ознаменует положительные перемены, передаёт слова экстрасенса predskazanie.ru.

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