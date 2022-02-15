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Вторник, 15 февраля, 2022

Каток и горки в рязанском Лесопарке закрыли

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Каток и горки в рязанском Лесопарке закрыли

7info

Каток, горки в Лесопарке Рязани прекращают работу, сообщила группа учреждения 15 февраля.

— Мы уже готовимся к летнему сезону. Впереди велопрогулки, катание на самокатах, роликах, — пишет автор поста.

Ранее о закрытии катка объявил стадион «Локомотив».

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