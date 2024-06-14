Пятница, 14 июня, 2024

Катя Лель расскажет, из-за чего на самом деле развелась с мужем

Автор: 7info

Опубликовано

Катя Лель, фото: НТВ

В эту субботу гостьей нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет Катя Лель. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Певица, которая прожила в браке почти 20 лет, откровенно расскажет о том, что стало последней каплей и вынудило её подать на развод.

Брак певицы Кати Лель и бизнесмена Игоря Кузнецова со стороны казался идеальным. Супруги регулярно появлялись вместе на светских мероприятиях и поводов для сплетен не давали. Поэтому заявление Кати Лель о разводе удивило многих. В студии «Секрета на миллион» певица поведает о том, какие проблемы разрушили её брак, как она пыталась бороться за своё счастье и почему приняла решение поставить точку.

В браке у супругов появилась дочь Эмилия. Ведущей шоу Лере Кудрявцевой девушка расскажет, как проходят её встречи с отцом, а Катя Лель озвучит условие, которое бывший муж обязан соблюдать, чтобы видеться с дочерью. Поведает Катя Лель и о проблемах Игоря Кузнецова с алкоголем и признается, как они с его мамой вместе боролись с алкоголизмом Игоря, но потерпели поражение.

Катя Лель расскажет, из-за чего на самом деле развелась с мужем
Лера Кудрявцева, фото НТВ

Затронет Катя Лель и одну из самый обсуждаемых тем своей биографии — контакты с инопланетянами. Она утверждает, что ещё в юности её похитили пришельцы и забрали у неё несколько зубов. С ведущей шоу Катя поделится тем, что знает об инопланетянах сейчас, как относятся к этим историям друзья и коллеги и что думает по данному поводу её семья.

В финале программы Катя традиционно получит конверт с вопросом, ответ на который стоит один миллион рублей, и примет решение, стоит ли расстаться с очень личной тайной.

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