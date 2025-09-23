Вторник, 23 сентября, 2025
12.9 C
Рязань
Новости Касимова

Касимовский округ стал лучшим в категории «Муниципальные округа» в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Рязанской области подвели итоги конкурса на самый благоустроенный округ и поселение. Об этом сообщает губернатор Павел Малков.

Оценивалось качество развития коммунальной инфраструктуры, озеленения, состояние дорог и многие другие показатели. Все победители получат денежные премии на новые проекты благоустройства.

В категории «Муниципальные округа» лучшими стали:

  • Касимовский округ
  • Михайловский округ

Лидеры других номинаций:

  • Город Скопин
  • Александро-Невское городское поселение
  • Истьинское сельское поселение (Старожиловский район)
  • Кузьминское сельское поселение (Рыбновский район)
  • Алексеевское сельское поселение (Клепиковский район)

«Многие наши населённые пункты становятся уютнее, это большая заслуга команд муниципалитетов и жителей. Будем вместе продолжать эту работу и отмечать лучших. Поручил расширить список категорий: каждый населённый пункт должен иметь возможность принять участие и показать свои достижения в благоустройстве», — отметил Павел Малков.

