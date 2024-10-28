Касимовские полицейские раскрыли кражу около двух миллионов рублей с банковского счета

Сотрудники МО МВД России «Касимовский» возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении кражи через мобильное приложение банка.

В полицию обратилась 54-летняя жительница города Касимова, которая сообщила, что с ее банковского счета произошло списание денежных средств в размере 1 814 177 рублей. Женщина рассказала, что незадолго до пропажи финансовых средств к ней обратился родственник с просьбой одолжить ему незначительную сумму денег. Она решила ему помочь. Женщина, не задумываясь, передала свой сотовый телефон родственнику для совершения перевода обусловленной суммы денег.

Полицейские выяснили, что мужчина, получив в свободный доступ сотовый телефон с открытым мобильным приложением банка, оформил несколько кредитов на сумму около двух миллионов рублей и совершил переводы полученных денежных средств на другие банковские счета. Женщина сразу не заметила появившиеся на ее имя кредиты, а когда начали приходить уведомления от банковской организации, то сразу обратилась в полицию.

Оперативники уголовного розыска проанализировали сведения по переводам денежных средств и установили, что к краже с банковского счета 54-летней жительницы Касимова может быть причастен ее 71-летний родственник. Мужчина дал признательные показания. Следователем следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбуждено в отношении злоумышленника уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере).