Касимовская кондитерская фабрика вошла в топ-15 брендов России по итогам 2024 год

Продукция касимовской фабрики «Конфеста» вошла в топ-15 лучших FMCG-брендов в России по итогам 2024 года.

«Конфеста» занимает 15 строчку в рейтинге по продуктовым группам в категории «конфеты». Первое место досталось марке «РотФронт», вторую позицию занимает «Красный Октябрь», на третьем месте «Raffaello».

Кондитерская фабрика «Конфеста» появилась в 2015 году как торговый дом, основным видом деятельности которого являлась торговля продуктами питания. С 2016 года начали производить конфеты. С 2017 года именно в Касимове находится основная деятельность.