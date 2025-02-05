«Касимовская ферма» сможет выращивать до 150 тонн рыбы

5 февраля состоялся рабочий визит властей Касимовского округа и представителей корпорации развития Рязанской области на предприятие по выращиванию рыбы — ООО «Касимовская ферма». Об этом сообщает администрация округа.

Инвесторы проводят большую работу по созданию необходимых условий для бизнеса. Генеральный директор Алексей Морозов рассказал о том, что уже в феврале планируется пробный запуск малька. При полном цикле работы в год ферма может выращивать до 150 тонн рыбы.

Отметим, что новое предприятие для Касимовского округа — это рабочие места, а самое главное — развитие.