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Новости Касимова

«Касимовская ферма» сможет выращивать до 150 тонн рыбы

Анастасия Мериакри

5 февраля состоялся рабочий визит властей Касимовского округа и представителей корпорации развития Рязанской области на предприятие по выращиванию рыбы — ООО «Касимовская ферма». Об этом сообщает администрация округа.

Инвесторы проводят большую работу по созданию необходимых условий для бизнеса. Генеральный директор Алексей Морозов рассказал о том, что уже в феврале планируется пробный запуск малька. При полном цикле работы в год ферма может выращивать до 150 тонн рыбы.

Отметим, что новое предприятие для Касимовского округа — это рабочие места, а самое главное — развитие.

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«Касимовская ферма» сможет выращивать до 150 тонн рыбы В феврале планируется пробный запуск малька.
«Касимовская ферма» сможет выращивать до 150 тонн рыбы В феврале планируется пробный запуск малька.
«Касимовская ферма» сможет выращивать до 150 тонн рыбы В феврале планируется пробный запуск малька.

 

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