Касимовцу грозит до 5 лет за кражу кошелька с деньгами из такси

Оперативники угрозыска в Касимове раскрыли кражу кошелька, в котором находились 39 тысяч рублей. Подробности раскрыли в УМВД по Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД Касимовский 40-летний мужчина подал заявление о пропаже бумажника с 39 тысячами рублей. Предположительно, заявитель забыл его в такси.

Полицейские установили перевозчика, услугой которого пользовался житель Касимова, а затем – марку и госномер машины, на котором была совершена поездка.

Водитель авто сообщил, что не видел в салоне забытых вещей. Никто из пассажиров о находках ему не сообщал. Таксист также отметил, что в тот день у него было много заказов.

Сотрудники полиции стали отрабатывать каждого пассажира, которые ездили на этом авто после поездки заявителя. Один из мужчин при встрече с полицейскими вызвал подозрения – сбивчиво отвечал на вопросы и вёл себя странно. По словам водителя такси, этот мужчина в тот вечер был нетрезв. Оперативники выяснили, по какому адресу таксист отвёз этого клиента.

После обхода ближайших к этому адресу магазинов выяснилось, что 45-летний местный житель в тот вечер потратил крупную сумму на спиртное. Ранее такого за ним не замечали.

После повторного опроса мужчины его причастность к хищению была установлена. Кошелёк и часть денег изъяли.

Предварительно, подозреваемый с подругой, находясь в нетрезвом состоянии, возвращались с мероприятия на такси. Пассажир заметил на заднем сидении кошелёк. Злоумышленник незаметно забрал находку и не попытался вернуть её владельцу. В магазине мужчина открыл бумажник и нашёл в нём 39 тысяч рублей. Часть средств он потратил на алкоголь.

Следователь МО МВД Касимовский возбудил в отношении касимовца уголовное дело по статье о краже, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.