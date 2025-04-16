«Касимов — приоритетное место для туризма» — Иван Бахилов представил отчет за 2024 год

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов 16 апреля представил отчет о работе за 2024 год. Доклад слушали около 400 человек во Дворце культуры Касимова, остальные желающие смотрели онлайн-трансляцию. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В Касимовском округе производят медицинские аппараты, драгоценные металлы, радиоаппаратуру, шоколад, кондитерские изделия и деревообработки. Лидерами по объему отгрузки стали Приокский завод цветных металлов, «Росконтакт», кондитерские фабрики «Конфеста» и «Верность качеству», Елатомский и Касимовский приборные заводы.

«Касимов вошел в список приоритетных мест для туризма в Рязанской области. В 2024 году округ посетили более 100 тысяч туристов. В этом году планируется 76 круизных теплоходов. У нас действуют шесть баз отдыха, а также открываются новые проекты, такие как глэмпинг «Семейный очаг» и эко-парк «Шмели»», — отметил Иван Бахилов.

В округе работают 25 музеев. В 2024 году появилась организация «КасимовФильм», площадка которого стала одним из популярных мест для съемок фильмов.

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По проекту «Жилье и городская среда» округ потратил 128 млн рублей на благоустройство общественных площадей. По проекту «Третий Луч» восстановили исторический облик города по задумке архитектора Гагина: появилась лестница, смотровая площадка, высажены цветы, проложена дорога к улице Набережной. «Завершили первый этап проекта «Слияние времен» на Соборной площади Касимова.

Продолжается благоустройство между домами на улице Советской. Уже установлены освещение, беговые и пешеходные дорожки, появилось футбольное поле с натуральным газоном.

В селе Дмитриево построили новый детский сад на 100 мест. Провели капитальный ремонт детского лагеря «Ласточка», теперь дети могут отдыхать здесь в комфортных условиях.

В округе активно поддерживают участников СВО и членов их семей. Реализуется программа «Герои 62», наставником для бойцов стал в том числе Иван Бахилов.