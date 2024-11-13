Касимов и Скопин названы в числе 5 городов, где оживают народные промыслы

В России определены ещё пять городов, которые предлагают туристам уникальные мастер-классы по народным промыслам, пишет РИА Новости.

Сохранение творческого наследия помогает привлечь путешественников, оживить местные экономики, дает новый импульс развитию городов, отмечает эксперт по брендингу территорий и менеджменту в туризме, профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Кирилл Рожков.

Вот эти города и их самобытные промыслы:

1. Касимов, Рязанская область

Здесь можно познакомиться с редкой Вырковской игрушкой. Это фигурки из красной глины, украшенные светло-коричневой поливой, традиция изготовления которых появилась в начале XX века в деревне Вырково. Сегодня туристы могут посетить мастер-классы в Касимовском историко-культурном музее-заповеднике и попробовать расписать такие фигурки самостоятельно.

2. Скопин, Рязанская область

Скопин славится своей уникальной керамикой с XVII века. Местные мастера создают посуду и игрушки с фантастическими мотивами — от сказочных птиц до мифических существ. Изделия украшаются цветной глазурью, которая при обжиге даёт сложные и красивые узоры, а техника «задымления» добавляет дымчато-серый оттенок. В Скопинском краеведческом музее можно увидеть эти изделия, а на мастер-классе создать своё.

3. Таруса, Калужская область

Здесь можно освоить древнее плетение «перевить», похожее на кружево, где белый рисунок появляется на красном фоне, создавая символические узоры, такие как ромбы и стилизованные фигуры животных. Каждый узор несёт в себе особый смысл. В Тарусе можно посетить Галерею вышивки и создать свой собственный узор.

4. Семёнов, Нижегородская область

Семёнов — родина знаменитой хохломской росписи. Деревянные изделия украшают красными, чёрными и золотистыми орнаментами, которые, благодаря специальному обжигу, кажутся светящимися изнутри. В центре «Золотая хохлома» можно не только полюбоваться шедеврами, но и расписать ложку или матрёшку.

5. Крестцы, Новгородская область

Крестецкая строчка — это уникальный стиль вышивки, появившийся в XIX веке, где узоры создаются с помощью техники «ломаной иглы». Мастерицы выводят на ткани ажурные узоры, от кружков и звёзд до квадратов, которые кажутся воздушными и лёгкими. На фабрике «Крестецкая строчка» туристы могут понаблюдать за процессом и научиться основам этой вышивки.

Каждый из этих городов не просто хранит, но и развивает свои ремёсла, приглашая путешественников окунуться в мир традиционной культуры и создать уникальные сувениры своими руками.