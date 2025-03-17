Касимов борется за звание «Город музейного туризма»

Касимов вышел в финал II Всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Город музейного туризма». Финал премии городов состоится в Воронеже 24 – 26 апреля.

Премия «Туристические города» является частью отечественной туристической экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия». Премия направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства на территории муниципальных образований страны.

Лауреатами Всероссийской премии «Туристические города» в официальных и специальных номинаций премии могут стать муниципальные образования или отдельные населенные пункты страны по итогам открытого конкурса.

Реклама

Список финалистов в официальных номинациях формируется на основе предложений:

организаторов профессиональных отечественных конкурсов и премий;

организаторов профессиональных рейтингов в сфере туризма и индустрии гостеприимства;

профессиональных объединений в сфере туризма и индустрии гостеприимства;

членов Попечительского совета и Экспертного совета премии.

В каждой официальной номинации номинантами становятся не менее 5 населенных пунктов.