Картаполов рассказал, как пройдёт осенний призыв в России

В этом году призыв на военную службу в осенний период будет осуществляться в соответствии с привычными правилами. Повестки будут отправляться традиционным способом, сообщил РИА Новости Андрей Картаполов, глава комитета Государственной Думы по обороне.

«Осенний призыв будет проходить в соответствии с установленными ранее правилами», — подчеркнул он.

Депутат уточнил, что в настоящее время реестр воинского учёта находится в стадии тестирования, поэтому повестки будут отправляться по старинке. По его словам, к 1 января 2025 года реестр должен начать работать в полную силу.

Напомним, Рязанская область стала одним из регионов, в которых тестируется реестр.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учёта. Этот документ предусматривает введение электронных повесток и ограничений для уклонистов.

Повестки о призыве на военную службу будут размещаться в электронном реестре воинского учёта, доступ к которому будет осуществляться через личные кабинеты граждан на портале государственных услуг или через военкомат. Военнообязанные смогут вносить изменения в свои данные.

Осенняя призывная кампания традиционно проводится с 1 октября по 31 декабря.