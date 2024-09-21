Суббота, 21 сентября, 2024

Картаполов рассказал, как пройдёт осенний призыв в России

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: министерство обороны РФ, mil.ru

В этом году призыв на военную службу в осенний период будет осуществляться в соответствии с привычными правилами. Повестки будут отправляться традиционным способом, сообщил РИА Новости Андрей Картаполов, глава комитета Государственной Думы по обороне.

«Осенний призыв будет проходить в соответствии с установленными ранее правилами», — подчеркнул он.

Депутат уточнил, что в настоящее время реестр воинского учёта находится в стадии тестирования, поэтому повестки будут отправляться по старинке. По его словам, к 1 января 2025 года реестр должен начать работать в полную силу.

Напомним, Рязанская область стала одним из регионов, в которых тестируется реестр.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учёта. Этот документ предусматривает введение электронных повесток и ограничений для уклонистов.

Повестки о призыве на военную службу будут размещаться в электронном реестре воинского учёта, доступ к которому будет осуществляться через личные кабинеты граждан на портале государственных услуг или через военкомат. Военнообязанные смогут вносить изменения в свои данные.

Осенняя призывная кампания традиционно проводится с 1 октября по 31 декабря.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Сотрудники ГИБДД проводят масштабную операцию в Рязани 21 сентября

Каких людей ожидает кризис в 2025 году

Рязанцы не могут пользоваться остановкой из-за поселившегося там бомжа

Три пристани, кафе, маяк и амфитеатр должны появиться на набережной в Рязани.

Опубликованы новые фото рязанских новобрачных

В Рязани перекроют движение транспорта по улице Боголюбова

В Канищеве перевернулась легковушка, пострадал человек

Рязанский драмтеатр откроет новый сезон с обновлённым залом

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 101 украинского беспилотника

Появились подробности о смерти сына Ирины Понаровской

В России хотят выплачивать тринадцатую пенсию: что о ней известно

В Киеве уничтожен штаб секретных операций НАТО