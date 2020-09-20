Циолковский: опередивший время

В полный рост, поднявшись пред грозою,

От родных раздолий взаперти

Не тропой иду я, а стезею.

Я иду по Млечному пути…

Евгений Маркин

«Основной мотив моей жизни – сделать что-нибудь полезное для людей, не прожить даром жизнь, продвинуть человечество хоть немного вперед. Вот почему я интересовался тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы. Но я надеюсь, что мои работы, может быть скоро, а может быть в отдаленном будущем, дадут обществу горы хлеба и бездну могущества». Это одна из самых известных и, можно сказать, пророческих цитат поистине великой личности, основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. Его называют человеком, опередившим время. Он был наделен редким даром – видеть не только далекие горизонты, но и то, что находится за ними. Именно Циолковский обосновал применение ракет для полетов в космос, пришел к выводу о необходимости использования «ракетных поездов» – прототипов многоступенчатых ракет.

Калужане считают философа и изобретателя своим, но и рязанцы по праву гордятся ученым-гением, ведь родился он именно на рязанской земле – в селе Ижевское Спасского района. Интересоваться космонавтикой и не побывать там – это все равно, что сладкоежке отказаться от экскурсии по кондитерской фабрике. Поэтому приземления в Ижевском наш космонавт Николай ждал с особым нетерпением, и не напрасно. Ожидание и реальность в данном случае совпали. Забегая вперед скажем, что впечатления от Ижевского и людей, которые принимали там команду проекта #КартаКосмосРязань, оказались космическими в самом широком смысле этого слова.

Современная ракета и птицеподобная машина

Как театр начинается с вешалки, так и хороший музей начинается с территории, к нему прилегающей. И если ее украшает уличный экспонат, то это всегда выглядит привлекательно и оригинально. Так сделано и в Ижевском около музея К.Э. Циолковского. Всех посетителей здесь встречает макет космического корабля «Союз-МС» с ракетоносителем. Пятиметровая модель изготовлена специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева. Она выполнена в пропорциях 1:10 и установлена в сквере музея. Вместе с бюстом Циолковского и «космическим» барельефом на фасаде музея макет ракеты составляет единую композицию. Смотрится впечатляюще, особенно вечером, когда горит подсветка, за счет чего кажется, что космический корабль вот-вот оторвется от земли и устремиться в небо.

Стоит отметить, что сам Циолковский ракету представлял себе несколько иначе: по форме она больше напоминала дирижабль в вертикальном положении, но при этом имела все основные элементы ракеты-носителя. Но, как мы знаем, содержание зачастую бывает гораздо важнее формы. И как раз в ижевском музее Циолковского можно по-настоящему оценить и понять, какого масштаба это был человек, насколько широко он мыслил.

Его идеи по меркам конца XIX- начала XX века казались фантастическими, но именно они легли в основу современной космонавтики. Именно Циолковский предложил ракету с жидкостным реактивным двигателем и вывел основную ее формулу.

Над своим главным трудом по космонавтике «Исследование мировых пространств реактивными приборами» он трудился 30 лет. Уникальность личности Циолковского еще и в том, что он интересовался многими другими техническими проблемами: транспортом на воздушной подушке, освоением энергии морских волн и изучением глубин океанов, использованием солнечной энергии, двигателями внутреннего сгорания. Более того, этот человек внес вклад в космическую биологию, увлекался астрономией и химией, был философом и даже писателем-фантастом. Получается, эдакий Ломоносов, но более близкий к нам по времени.

Обо всех гранях личности Циолковского мы узнаем, переходя из одного музейного зала в другой вместе с научным сотрудником Ириной Цыдаковой. Она настолько легко и увлекательно рассказывает о сложных физико-технических вещах, что даже гуманитарию информация с экспозиций становится доступна для понимания.

Например, интересен факт, показывающий, что в Циолковском уживались, образно говоря, физик и лирик. Проектируя аэроплан, он назвал его птицеподобной машиной и красиво прорисовал это в своих чертежах.

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Вернуться в капсуле – стать героем

Залы музея Циолковского в Ижевском оформлены в космическом антураже. Над головой – макет первого искусственного спутника земли, перед глазами – лунная диорама, круги на стенах напоминают иллюминаторы космического корабля. Даже свет выстроен так, что возникает ощущения внеземного присутствия. Одним словом, атмосферно. Так что наш космонавт Николай определенно чувствовал себя в своей тарелке.

Но в этом смысле более всего выделяется четвертый, самый большой музейный зал, посвященный современной космонавтике. Необычен он тем, что строился специально для размещения самого крупного музейного экспоната – спускаемого аппарата космического корабля «Союз-22», в котором вернулся на землю из своего первого полета еще один выдающийся рязанец, уроженец села Гиблицы Касимовского района, летчик-космонавт, Дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов.

Примечательно, что возведение пристройки велось вокруг спускаемой капсулы. Рядом – парашют, на котором спускалась эта капсула, макет ракетного двигателя, сопло отработанного двигателя ракеты, а также настоящий скафандр космонавта. Спускаемая капсула – единственная часть, остающаяся от огромной ракеты после полета, – находится в самом центре экспозиции и, пожалуй, привлекает к себе больше всего внимания посетителей. Многим из них, как и нашему космонавту Николаю, конечно, хотелось бы побывать внутри нее. Но музейный экспонат на то и музейный экспонат, чтобы оставаться нетронутым и быть сохранным. Правда, заглянуть внутрь капсулы через стекло и иллюминатор вполне реально, можно даже разглядеть кресла, в которых находятся космонавты во время возвращения на землю.

Кстати, в это время они испытывают невероятные перегрузки. По этой причине в космонавты ведется очень строгий отбор, а перед полетами они много тренируются, в том числе в условиях, приближенных к реальным. За свою опасную работу многие космонавты носят официальное звание героев.

Место космической силы

Ижевское всегда считалось наиболее знаковым местом в регионе, связанным с темой освоения космоса. И на создаваемой карте «космических» мест оно вполне могло бы стать столицей. Можно сказать, это своего рода «космическая» Мекка Рязанской области. Почему так? Да потому что здесь не только царит дух Циолковского, но и как бы увязано воедино многое из того, что имеет непосредственное отношение к космосу.

Взять хотя бы ту же спускаемую капсулу; она появилась в Ижевском именно благодаря космонавту Владимиру Аксенову. Еще один интересный факт, связанный с этим выдающимся уроженцем рязанской земли. Выставочную зону музея украшает большая картина, на который изображено, как Аксенова встречали в родном селе Гиблицы после полета в космос. Также прекрасно помнят в музее, как посещал его в 1997 году ракетостроитель Владимир Уткин – он тоже родился на рязанщине и был очень привязан к своему поселку Лашма Касимовского района, хотя жил и трудился вдалеке от родных мест. В тот приезд в Ижевское Владимир Федорович со словами «вот, где зарыта пуповина великого человека» низко поклонился дому, в котором появился на свет основоположник космонавтики. Сегодня это кирпичный дом постройки середины XIX века является мемориальным и носит статус филиала музея Циолковского. В нем размещена выставка мещанского и крестьянского быта, планируются здесь и новые экспозиции.

Нужно отметить, что коллектив музея Циолковского с удовольствием откликнулся на предложение поучаствовать в проекте по созданию интерактивной карты «космических мест». Молодой директор, художник и местный житель Николай Медведков, хоть и возглавил музей относительно недавно, но, как говорится, глубоко в теме. Что, кстати, неудивительно, ведь Николай родился в один день с великим Циолковским – 17 сентября.

Покидали Ижевское мы с чувством, что все в этой жизни закономерно и взаимосвязано, что нет ничего случайного, а настоящий гений сродни предсказателю с тем лишь отличием, что он не только видит будущее, но и создает его. И, конечно, же, после поездки на родину Константина Эдуардовича Циолковского мы еще больше утвердились в мысли, что Рязанская область это место силы. Силы космической!