Карин Кнайсль посетила музей боевой славы в Касимовском районе

В пиццерии на Бебеля в Екатеринбурге женщины устроили потасовку из-за места на диване, пишет E1.RU. Инцидент произошел 22 августа. Одна из девушке рассказала, что другая плеснула в нее горячим кофе. «Мест было много свободных. Но ей хотелось именно это. Сначала она докопалась до персонала, потом до молодоженов, потом и...