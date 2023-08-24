Четверг, 24 августа, 2023
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Карин Кнайсль посетила музей боевой славы в Касимовском районе

7info
Фото: vk.com/sikiritskiy

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая сейчас находится в Касимове, посетила местный музей боевой славы «Железные витязи». О визите сообщил ВКонтакте основатель музея Евгений Сикирицкий.

— Карин Кнайсль и её Уинстон (Черчиль) и Джеки (Кеннеди) зарулили к нам в музейку, — написал Сикирицкий.

Музей находится в селе Погост Касимовского района.

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