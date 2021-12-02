Кардиолог назвал неожиданный признак тромбоза

Врач-кардиолог Юрий Серебрянский сообщил, какой неожиданный признак может свидетельствовать о тромбозе. О нём он рассказал в беседе с телеканалом «Москва 24».

Речь идёт о посинении или побелении. Причём венозные тромбозы сопровождаются посинением, а артериальные – побелением конечности.

— Она становится холодной, чужой, с болью. Может быть, тромб из сердца оторвался и улетел в верхнюю конечность, она побелела и стала холодной, — объяснил медик.

К группе риска по тромбозу, по словам Серебрянского, относятся люди с варикозом, сахарным диабетом, аритмией, нарушением свёртываемости крови. Кроме того, к тромбозу могут привести и травмы конечностей, отметил специалист.

— Могут образоваться вторичные тромбозы в следствие повреждения или травм сосудов. То есть внутрисосудистые тромбозы, — сказал врач.

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Он также добавил, что при первых признаках тромбоза нужно немедленно вызывать скорую помощь.