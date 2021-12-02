Кардиолог назвал неожиданный признак тромбоза

Врач-кардиолог Юрий Серебрянский сообщил, какой неожиданный признак может свидетельствовать о тромбозе. О нём он рассказал в беседе с телеканалом «Москва 24».
Речь идёт о посинении или побелении. Причём венозные тромбозы сопровождаются посинением, а артериальные – побелением конечности.
К группе риска по тромбозу, по словам Серебрянского, относятся люди с варикозом, сахарным диабетом, аритмией, нарушением свёртываемости крови. Кроме того, к тромбозу могут привести и травмы конечностей, отметил специалист.
Он также добавил, что при первых признаках тромбоза нужно немедленно вызывать скорую помощь.