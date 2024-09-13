Кардиолог Маршинцева назвала допустимую дневную дозу кофе

Здоровому человеку можно пить до пяти чашек кофе в день, если он чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

По её словам, исследования показали, что кофе не оказывает негативного влияния на сердце у здоровых людей. Более того, чистый кофе, без добавления сахара, молока или сливок, может снизить уровень холестерина, уменьшить риск развития диабета и некоторых видов рака.

«До пяти чашек чистого кофе в день можно пить здоровым людям», — отметила кардиолог.

Однако Маршинцева подчеркнула, что допустимая доза кофе индивидуальна для каждого человека и зависит от особенностей его здоровья и организма.