Карантин по бешенству введен в Касимовском округе

В Касимовском округе ввели карантин в связи с бешенством животных. Соответствующее постановление подписал губернатор Павел Малков. Документ публикуют «Рязанские ведомости».

Карантин ввели на 60 календарных дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством млекопитающего животного. Очагом заболевания стало личное подворье по адресу: д. 22, с. Болотцы муниципального образования.

На период действия карантина в зоне ограничений запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции, ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

Во время действия карантина животных без владельцев будут отлавливать с последующим изолированным содержанием таких животных в течение 14 календарных дней и вакцинацией против бешенства.