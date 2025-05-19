Карантин по бешенству введен в Касимовском округе

В Касимовском округе ввели карантин в связи с бешенством животных. Соответствующее постановление подписал губернатор Павел Малков. Документ публикуют «Рязанские ведомости».
Карантин ввели на 60 календарных дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством млекопитающего животного. Очагом заболевания стало личное подворье по адресу: д. 22, с. Болотцы муниципального образования.
На период действия карантина в зоне ограничений запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции, ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, снятие шкур с трупов восприимчивых животных.
Во время действия карантина животных без владельцев будут отлавливать с последующим изолированным содержанием таких животных в течение 14 календарных дней и вакцинацией против бешенства.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info