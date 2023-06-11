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Капремонт автодороги в Шацком районе Рязанской области завершится в третьем квартале 2023 года

Татьяна Проводина
Фото: Минтранс Рязанской области ВКонтакте

В третьем квартале 2023 года полностью завершится капитальное обновление участка автодороги в Шацком районе. О ходе работ в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» сообщает минтранс Рязанской области.

Капитальный ремонт автодороги Сапожок – Сараи – Борец – Шацк с подъездом к станции Верда идёт на участке от границы с Сараевским районом до трассы Тамбов – Шацк. Протяжённость объекта составляет 28,6 км.

Сейчас подрядчик укрепляет основание дороги методом холодной регенерации, параллельно рабочие уширяют проезжую часть.

Капремонт автодороги в Шацком районе Рязанской области завершится в третьем квартале 2023 года

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