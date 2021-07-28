Кандидаты в депутаты от партии «Новые люди» подали документы в рязанский облизбирком

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Кандидаты в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Артур Завьялов и Дмитрий Детинов отнесли документы на регистрацию в избирательную комиссию Рязанской области. На выборы в органы местного самоуправления заявили более 20 кандидатов. Их согласовали на собрании Рязанского отделения партии.

Журналиста и урбаниста Дмитрия Детинова «Новые люди» заявили кандидатом в депутаты Госдумы восьмого созыва. Он проходит по Рязанскому одномандатному избирательному округу. Дмитрий давно занимается решением проблем жителей с помощью своего социального видеоблога и рассчитывает продолжить эту работу на более высоком уровне.

Дмитрий Детинов, фото Избирком Рязанской области

— Я иду в Госдуму с целью сделать свою родину комфортной для проживания. На своем канале я выкладываю сюжеты о проблемах и своего родного города Касимова, и в целом Рязанской области. Благодаря публичной огласке некоторые из вопросов удаётся решить мирным путём, без обращения в прокуратуру и другие инстанции. Обладая полномочиями депутата, я смогу более эффективно работать в этом направлении, — рассказал Детинов.

В июле 2021 года Дмитрий воплотил в жизнь свой проект по благоустройству набережной Оки в Касимове. Финансовую поддержку он получил на конкурсе «Марафон идей», который весной проводили «Новые люди».

Руководитель рязанского отделения партии «Новые люди» Артур Завьялов стал ещё одним кандидатом от региона. Он идёт на выборы в Госдуму по Скопинскому одномандатному избирательному округу.

— Действующая система распределения средств между Москвой и субъектами страны несправедлива. Эту систему нужно менять, чтобы регионы могли пользоваться своими деньгами. Тогда в Рязанской области решатся проблемы плохих дорог, неблагоустроенных дворов, автомобильных пробок, переполненности школ, нехватки мест в детских садах и ещё целый ряд острых вопросов, — поделился мнением Завьялов.

Облизбирком должен принять решение о регистрации рязанских кандидатов по одномандатным округам от партии «Новые люди» к началу августа. По спискам на выборы в Госдуму выдвинут действующий депутат регионального заксобрания Вадим Польевтов.

Также партия «Новые люди» заявила 22 кандидата на муниципальные выборы в населённых пунктах Рязанской области. Выдвижение одобрили в минувшие выходные на собрании регионального отделения. На заседании присутствовал председатель областной избирательной комиссии.

Среди муниципальных кандидатов — Елена Кирияк. Она является воспитателем в детском саду села Нижний Якимец. Елена претендует на место в Совете депутатов Нижнеякимецкого сельского поселения Александро-Невского района.

Ирина Растащенова будет баллотироваться в депутаты гордумы Скопина. На протяжении нескольких лет она занимается решением проблем жителей своего города. Сейчас Ирина возглавляет районный центр поддержки инициатив «Новых людей».

Своих кандидатов в Госдуму от Рязанской области выдвинули и другие партии. От ЛДПР на выборы идёт Александр Шерин, от КПРФ — Евгений Морозов. Андрей Красов и Дмитрий Хубезов баллотируются от «Единой России», а Александр Аверин и Григорий Парсентьев — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Добавим, единый день голосования назначен на 19 сентября 2021 года. С 17 по 19 сентября россияне смогут проголосовать за кандидатов Госдумы, региональных заксобраний, городских и сельских советов. Партия «Новые люди» представит своих кандидатов на всех уровнях власти.