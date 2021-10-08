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Пятница, 8 октября, 2021
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Кандидатуру Дмитрия Хубезова выдвинули на пост председателя комитета по охране здоровья в Госдуме

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Кандидатуру Дмитрия Хубезова выдвинули на пост председателя комитета по охране здоровья в Госдуме

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7 октября «Единая Россия» приняла решение о создании фракции в Госдуме РФ и определилась со своими кандидатами на руководящие посты в парламенте. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Кандидатуру рязанца Дмитрия Хубезова выдвинули на пост председателя комитета по охране здоровья. Ещё один депутат от Рязанской области Андрей Макаров предложен на пост председателя комитета по бюджету и налогам.

Напомним, Дмитрий Хубезов избирался в Госдуму по одномандатному округу 157. Он одержал победу на выборах. До этого Хубезов почти год занимал пост первого зампреда Рязанской областной думы. Ранее был главным врачом Рязанской ОКБ.

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