Вторник, 24 января, 2023
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Камеры запечатлели внезапную смерть 41-летнего мужчины в центре Гусева

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Камеры «Безопасного города» запечатлели внезапную смерть 41-летнего жителя Гусева Калининградской области.

Видеозапись появилась в распоряжении портала «Клопс».

Инцидент произошел на проспекте Ленина в центре города. Мужчина проходил мимо отеля и неожиданно упал.

Очевидцы заметили лежащего на тротуаре человека и вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть горожанина.

Для установления точной причины смерти тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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