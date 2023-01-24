Камеры запечатлели внезапную смерть 41-летнего мужчины в центре Гусева

Камеры «Безопасного города» запечатлели внезапную смерть 41-летнего жителя Гусева Калининградской области.

Видеозапись появилась в распоряжении портала «Клопс».

Инцидент произошел на проспекте Ленина в центре города. Мужчина проходил мимо отеля и неожиданно упал.

Очевидцы заметили лежащего на тротуаре человека и вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть горожанина.

Для установления точной причины смерти тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.