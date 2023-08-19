Камерный оркестр Рязанской области под управлением Сергея Проскурина выступил с концертом в Министерстве спорта РФ

— Рязанская область занимает особое место в истории «городков». Одним из

самых знаменитых игроков в эту народную игру был уроженец Рязанской области, великий русский ученый — физиолог, первый лауреат Нобелевской премии, Академик И.П. Павлов. Как известно, Иван Петрович всю жизнь играл в городки и считал, что «во время игры происходит сложная координация мышечных движений, что в свою очередь, благотворно отражается на всех функциях организма, — отметила президент Федерации городошного спорта России Н.В. Павлова.