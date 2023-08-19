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Камерный оркестр Рязанской области под управлением Сергея Проскурина выступил с концертом в Министерстве спорта РФ

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18 августа в Министерстве спорта Российской Федерации прошла церемония празднования 100-летия городошного спорта с участием протоиерея Димитрия Рощина, Начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации, полковника Зыкова Андрея Викторовича, заместителя Министра спорта РФ Андрея Фёдорова, представители оргкомитета Олимпийского комитета РФ, Заместитель Председателя Общества «Динамо» Толстых Николай Александрович, Президент Федерации городошного спорта России Павлова Наталья Владимировна. На празднике прекрасное музыкальное настроение гостям дарил Камерный оркестр Рязанской области под управлением Сергея Проскурина.

— Рязанская область занимает особое место в истории «городков». Одним из
самых знаменитых игроков в эту народную игру был уроженец Рязанской области, великий русский ученый — физиолог, первый лауреат Нобелевской премии, Академик И.П. Павлов. Как известно, Иван Петрович всю жизнь играл в городки и считал, что «во время игры происходит сложная координация мышечных движений, что в свою очередь, благотворно отражается на всех функциях организма, — отметила президент Федерации городошного спорта России Н.В. Павлова.

В программе концерта прозвучали произведения Х. Романа, Г. Генделя, Г. Свиридова, С. Проскурина. Специальным гостем концертной программы стала Алёна Силивестрова — солистка Рязанского музыкального театра.

Камерный оркестр Рязанской области под управлением Сергея Проскурина выступил с концертом в Министерстве спорта РФ
Камерный оркестр Рязанской области под управлением Сергея Проскурина выступил с концертом в Министерстве спорта РФ

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