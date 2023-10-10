Камерный оркестр Рязанской области открыл сезон абонементных концертов в филармонии

В Международный день музыки в Камерном зале Рязанской областной филармонии открылся сезон абонементных концертов «Великолепная камерата». Заслуженный работник культуры РФ Сергей Проскурин и Камерный оркестр Рязанской области сделали городу замечательный музыкальный подарок — концерт из произведений композиторов эпохи барокко. Об этом пишет газета «Рязанские ведомости».

Дирижер Сергей Проскурин и оркестранты — исполнители высокого уровня, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, участники многих серьезных международных проектов.

«Служенье муз не терпит суеты; Прекрасное должно быть величаво …». Эту знакомую с детства пушкинскую аксиому музыканты оркестра воплощают в жизнь не только в Международный день музыки, но и в будни. Конечно, их высокое профессиональное мастерство — результат серьезного труда, постоянной работы над собой. Но итог того стоит: праздничный концерт Камерного оркестра под управлением Сергея Проскурина и удивил, и порадовал рязанского зрителя.

Совсем не случаен выбор произведений, прозвучавших в этот день в Камерном зале филармонии. Эпоху барокко от нашего времени отделяет почти три столетия. Галантный стиль, эпоха Просвещения, эмоции и интеллект, роскошь дворцов и аскетизм военных походов — все это в XVII–XVIII веках самые известные композиторы воплотили в своей музыке. Сергей Проскурин написал около двухсот научных, творческих, методических статей, из которых несколько десятков посвящены исполнительскому искусству этой эпохи. Дирижер, музыкальный исследователь-аналитик, он собрал в Рязани такой состав камерного оркестра, который может исполнить партитуру любого уровня сложности. Переложения маэстро делает сам, что свидетельствует о возможностях оркестра-новичка, который только в этом году появился в Рязани, но уже расположил к себе рязанского слушателя, довольно взыскательного и искушенного.

Г. Ф. Гендель, А. Корелли, А. Скарлатти, П. Локателли, Й. Роман, И. С. Бах — композиторы, чьи произведения звучали в тот день в Камерном зале. Музыка — универсальная машина времени, переносящая в эпоху, когда умели сохранять уникальный баланс между силой оружия и силой искусства. Тем ценнее люди, которые сегодня сохраняют баланс между художественной реальностью и реальностью бытовой.

Музыканты, исполняющие музыку барокко, относятся к особой касте. Это виртуозный стиль.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов Алена Силивестрова, обладательница уникального голоса, колоратурного сопрано. В концерте в ее исполнении прозвучали арии Клеопатры и Альцины из опер Г. Ф. Генделя «Юлий Цезарь» и «Альцина». Певиц с такими редкими чудесными голосами называют Дивы, Примы. Она такой и является, исполняя самые сложные партии в музыкальных спектаклях Рязанского областного музыкального театра «Званый ужин с итальянцами», «Снегурочка». Выпускница Рязанского музыкального колледжа им. Г и А. Пироговых и Российской академии музыки им. Гнесиных (класс Народной артистки России Ирины Долженко), Алена Силивестрова исполняет вокальный репертуар, достойный мировых сцен. Сотрудничество с Сергеем Проскуриным стало для нее школой исполнительского развития. О дирижере и оркестре она говорит так: «С ними невозможно исполнять плохо!»

«География» музыкантов Камерного оркестра под управлением Сергея Проскурина обширна. Солист, скрипач-виртуоз, концертмейстер первых скрипок (в праздничный вечер) Андрей Мирзоян родом из Краснодарского края. Учился в экспериментальной школе для одаренных детей при Ростовском колледже искусств, в прошлом году окончил бакалавриат Российской академии музыки им. Гнесиных, учится в магистратуре. Он- лауреат международных конкурсов (Citta di Pesaro (Италия) 2013 и 2021 годы I премия, конкурс-фестиваль Musica Classica 2021 года, I премия). В свои 24 года он уже признанный профессионал в мире музыки.

Наталья Бутенко, чембало (клавесин) концертирует и преподает в детской музыкальной школе имени Гречанинова в Москве (фортепиано, орган, скрипка). Член Гильдии концертмейстеров. Специализируется в области музыкального барокко как исполнитель вместе с солистами, исполняющими музыку на аутентичных инструментах (старинные музыкальные инструменты, не адаптированные современным массовым производством). Автор сборников-переложений музыки старинных композиторов. Дочь Натальи, Мария Бутенко, в Камерном оркестре Рязанской области исполняет партии альтов в альтовой группе. Камерный оркестр — оркестр солистов, играющих вместе, согласованно, где каждый голос значим и слышим.

… Музыкальное и физическое время находятся в разных измерениях. Физическое время нас торопит и подгоняет, музыкальное напоминает, что «служенье муз не терпит суеты…»