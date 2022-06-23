«Камень ножницы, бумага»: в «М5 Молл» пройдет первый чемпионат по игре-считалке

25 июня в рязанском ТРЦ «М5 Молл» пройдёт веселый турнир. Честный поединок в культовую игру-считалку «Камень, ножницы, бумага» соберет участников разного возраста, ведь с помощью этого незатейливого набора слов на протяжении многих лет детвора решала и решает свои самые непримиримые споры. В молловском турнире на кону главный приз — подарочная карта ТРЦ на сумму 10 000 рублей на покупки в магазинах «М5 Молл».

Правила игры просты и понятны, ведь в этой считалке игровые символы воспроизводятся с помощью ладони и пальцев: камень — кулак, ножницы — два пальца, вытянутые в виде лезвий ножниц, бумага — открытая ладонь. Существует и общепринятое главенство знаков: бумага побеждает камень, камень побеждает ножницы, а ножницы — бумагу, которой и в реальности не оставляет шансов, легко разрезая своими острыми лезвиями. Чтобы определить победителя, участники, раскачивая кулаками, считают вместе вслух «Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три (или: цу-е-фа)». На счёт «три» или «фа» игроки одновременно показывают при помощи рук один из знаков, который побеждает или проигрывает у следующего игрока. Игры в молловском турнире пройдут по принципу плей-офф.

Турнир пройдет в зоне Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл» 25 июня. Начало в 15:00. Мероприятие без возрастных ограничений. Участниками могут стать все желающие.

Администрация торгово-развлекательного центра, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа ТРЦ и в тамбурах общественных санузлов. Здесь установлены специальные дозаторы