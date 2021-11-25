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Четверг, 25 ноября, 2021
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Калужские власти могут отменить QR-коды для посещения торговых центров

Александр Ильин
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

В Калуге депутаты Гордумы во время заседания по обсуждению использования QR-кодов в общественных местах предложили изменить порядок их предъявления в торговых центрах, пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Так, внесено предложение пускать посетителей в ТЦ без QR-кодов, однако для совершения покупки он уже понадобится. 

Инициативу поддержал Совет по развитию малого и среднего предпринимательства.

Напомним, с 16 декабря QR-код станет необходимым для посещения общественных мест Калужской области. 

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