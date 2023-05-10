Калужанин выиграл в лотерею более 22 миллионов рублей

8 мая 2023 года был разыгран суперприз государственной лотереи «Рапидо» — 22 343 907 рублей. Выиграл билет 275198-го тиража, купленный в Калужской области.

На данный момент известно лишь, что счастливчик приобрел один билет за 300 рублей в мобильном приложении «Столото» за несколько минут до тиража.

По правилам государственной лотереи «Рапидо», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации. Розыгрыши проходят каждые 15 минут. К победе участника привели числа 9, 20, 7, 10, 4, 1, 19, 8, отмеченные в первом поле билета, и число 3 — во втором.

Проверить результаты тиражей и узнать, как и где получить выигрыш, можно на сайте stoloto.ru, а также по телефону 8 900 555-00-55.