Калужанам рассказали, когда в город придет долгожданное потепление

На следующей неделе в Калужской области ожидается потепление, написал портал «Kaluga News».

По словам синоптиков, морозы начнут отступать в понедельник. Так, днем температура повысится до 12 градусов ниже нуля.

Потепление продолжится в во вторник, а в среду в Калугу придет теплый атмосферный фронт. Температура воздуха поднимется до минус 8 градусов. Ожидается снег и усиление ветра.

Днём в пятницу столбики термометров и вовсе один градус ниже нуля.