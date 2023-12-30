Калининградского губернатора шокировало число погибших на дорогах

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов возмутился числу погибших на дорогах региона за один месяц, пишет «Русский Запад».
Сообщается, что речь идет об одиннадцати смертях. При этом представитель ГИБДД сообщил на совещании в правительстве, что показатели выполнения проекта «Безопасность дорожного движения» будут достигнуты с высокой степенью.
Глава региона призвал не оправдывать случившееся лишь сложными метеорологическими условиями. Он спросил у представителя ГИБДД, что можно сделать, чтобы «защититься от этого».