Суббота, 30 декабря, 2023
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Калининградского губернатора шокировало число погибших на дорогах

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов возмутился числу погибших на дорогах региона за один месяц, пишет «Русский Запад».

Сообщается, что речь идет об одиннадцати смертях. При этом представитель ГИБДД сообщил на совещании в правительстве, что показатели выполнения проекта «Безопасность дорожного движения» будут достигнуты с высокой степенью.

«Что случилось такого, что вот такой всплеск? Понятно, что «выполнили», «достигли», но все равно. Одиннадцать погибших за месяц?! Что это такое?» – задал вопрос Алиханов.

Глава региона призвал не оправдывать случившееся лишь сложными метеорологическими условиями. Он спросил у представителя ГИБДД, что можно сделать, чтобы «защититься от этого».

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