Калининградцы вынуждены часами стоять в очереди за бесплатными лекарствами

Жители Калининграда пожаловались изданию «Клопс», что они вынуждены часами стоять в очереди за бесплатными лекарствам в аптеке поликлиники на Желябова.
По данным СМИ, в пятницу после обеда около 30 человек толпились в холле и узком проходе.
Как заявил и.о. директора городской больницы №3 Руслан Кабисов, причиной случившегося стало открытие новой поликлиники на Сельме. В итоге изменилась численность прикрепленного населения.
В пресс-службе регионального правительства уточнили, что сотрудники Минздрава выехали на место для выяснения обстоятельств.