Суббота, 14 декабря, 2024
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Калининградцы вынуждены часами стоять в очереди за бесплатными лекарствами

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Жители Калининграда пожаловались изданию «Клопс», что они вынуждены часами стоять в очереди за бесплатными лекарствам в аптеке поликлиники на Желябова.

По данным СМИ, в пятницу после обеда около 30 человек толпились в холле и узком проходе. 

«Я полтора часа уже тут — не знаю, успею ли попасть. Вон девушка три часа стоит. Вчера ещё был привоз лекарств, аптека не работала. Мне укол нужно сделать, поэтому буду ждать», — посетовала калининградка.

Как заявил и.о. директора городской больницы №3 Руслан Кабисов, причиной случившегося стало открытие новой поликлиники на Сельме. В итоге изменилась численность прикрепленного населения.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что сотрудники Минздрава выехали на место для выяснения обстоятельств.

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