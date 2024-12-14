Калининградцы вынуждены часами стоять в очереди за бесплатными лекарствами

Жители Калининграда пожаловались изданию « Клопс », что они вынуждены часами стоять в очереди за бесплатными лекарствам в аптеке поликлиники на Желябова.

По данным СМИ, в пятницу после обеда около 30 человек толпились в холле и узком проходе.

«Я полтора часа уже тут — не знаю, успею ли попасть. Вон девушка три часа стоит. Вчера ещё был привоз лекарств, аптека не работала. Мне укол нужно сделать, поэтому буду ждать», — посетовала калининградка.

Как заявил и.о. директора городской больницы №3 Руслан Кабисов, причиной случившегося стало открытие новой поликлиники на Сельме. В итоге изменилась численность прикрепленного населения.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что сотрудники Минздрава выехали на место для выяснения обстоятельств.