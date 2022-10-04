Калининградцы раскупили в аптеках йодид калия из-за страха ядерной угрозы

Жители Калининграда массово раскупают в аптеках йодид калия из-за страха радиации, пишет Клопс.

По словам директора сети «Новая аптека» Игоря Кастусика, запасы товара в городе подходят к концу.

«У нас его нет уже в течение недели — люди все раскупили. Когда еще отправят, сказать не могу», — отметил Кастусик.

Он посоветовал гражданам не принимать специальные препараты с большим количеством вещества «на всякий случай» и в больших количествах.

Представители аптечных сетей утверждает, дефицита йодсодержащих препаратов в Калининградской области нет.