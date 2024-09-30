Калининградцы призвали проверить птицефабрику с горами мертвых куриц

Экологи направили заявление в прокуратуру Калининградской области с просьбой проверить деятельность птицефабрики в микрорайоне Космодемьянского, сообщил «Клопс» глава проекта «Околоэкологии» Владислав Калашников.
По словам очевидцев, на предприятии высушивают тушки птиц и измельчают их в мясокостную муку, которую скармливают живым курам. Некоторые предположили, что утилизация проходит с нарушениями и вызывает зловоние.
Причина — загрязнение атмосферного воздуха, вызывающее резкие, неприятные запахи, пояснил эколог.
По мнению авторов обращения, среди источников загрязнения — птицеводческий комплекс и птицефабрика.