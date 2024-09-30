Понедельник, 30 сентября, 2024

Калининградцы призвали проверить птицефабрику с горами мертвых куриц

Автор: powder

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Экологи направили заявление в прокуратуру Калининградской области с просьбой проверить деятельность птицефабрики в микрорайоне Космодемьянского, сообщил «Клопс» глава проекта «Околоэкологии» Владислав Калашников.

По словам очевидцев, на предприятии высушивают тушки птиц и измельчают их в мясокостную муку, которую скармливают живым курам. Некоторые предположили, что утилизация проходит с нарушениями и вызывает зловоние.

«За последний год значительно ухудшилось качество окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая обстановка, условия жизнедеятельности человека в микрорайоне имени Александра Космодемьянского», — отметил Калашников.

Причина — загрязнение атмосферного воздуха, вызывающее резкие, неприятные запахи, пояснил эколог.

По мнению авторов обращения, среди источников загрязнения — птицеводческий комплекс и птицефабрика.

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