Калининградцы призвали проверить птицефабрику с горами мертвых куриц

Экологи направили заявление в прокуратуру Калининградской области с просьбой проверить деятельность птицефабрики в микрорайоне Космодемьянского, сообщил «Клопс» глава проекта «Околоэкологии» Владислав Калашников.

По словам очевидцев, на предприятии высушивают тушки птиц и измельчают их в мясокостную муку, которую скармливают живым курам. Некоторые предположили, что утилизация проходит с нарушениями и вызывает зловоние.

«За последний год значительно ухудшилось качество окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая обстановка, условия жизнедеятельности человека в микрорайоне имени Александра Космодемьянского», — отметил Калашников.

Причина — загрязнение атмосферного воздуха, вызывающее резкие, неприятные запахи, пояснил эколог.

По мнению авторов обращения, среди источников загрязнения — птицеводческий комплекс и птицефабрика.