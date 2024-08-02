Какую погоду ждать в августе, рассказали синоптики

Август в Центральной России будет в целом умеренным. Среднемесячная температура воздуха будет близка к норме, с отклонением не более чем на 0,5–1°, пишут «Метеовести».

В Москве ночная температура в августе ожидается около +12 °C, а дневная — +21,5 °C, что соответствует климатической норме для этого времени года.

Последний месяц лета может быть слегка засушливым. Дефицит осадков может составить 20–30% от нормы, которая составляет 78 мм.

Август начался с прохладной и дождливой погоды, но к предстоящим выходным температурный режим вернётся в своё климатическое русло, и дневная температура составит +19…+24 °C. В последующие декады ожидается небольшое положительное отклонение от нормы, что сделает август комфортным месяцем. Вероятность волн аномальной жары будет минимальной.

Переход от лета к осени будет плавным. В сентябре, из-за ожидаемого дефицита осадков, прогнозируется классическое бабье лето.

На большей части территории России температура будет чуть выше нормы. Однако в Западной Сибири и на северо-востоке Европейской территории России температура может быть на 3 °C выше нормы, что создаст ярко выраженную аномалию тепла.

На юге Урала и в Якутии температура будет около нормы. На Чукотке же лето закончится раньше срока, и температурный фон будет на 2,5–3 °C холоднее обычного.

Что касается осадков, то на большей части Сибири и Дальнего Востока, за исключением южных регионов, ожидается дефицит осадков — минус 20–50% от нормы. В то же время на юге нашей страны, на западе и юге, а также на Русском Севере может быть небольшой дефицит осадков — на 10–30%.