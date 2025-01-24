Какой праздник отмечают 25 января. Татьянин день — приметы, традиции и запреты торжества

25 января — дата, отмеченная в истории России целым рядом знаменательных событий. Этот день, прежде всего, известен как Татьянин день, или День российского студенчества, праздник, тесно связанный с двухсотлетней историей Московского университета. Но 25 января — это не только торжество студентов. В этот день произошли события, затронувшие совершенно разные сферы жизни страны в разные годы.

День российского студенчества (Татьянин день)

Более двухсотлетняя история Татьяниного дня неразрывно связана с Московским университетом. 25 января 1755 года, в день памяти святой Татианы, императрица Елизавета Петровна подписала указ о его создании. Изначально праздник отмечался как день рождения университета, постепенно распространившись и на другие города с высшими учебными заведениями. В 2005 году, указом Президента России Владимира Путина, Татьянин день официально стал общенациональным праздником студентов.

Татьянин день в народной традиции: приметы и запреты праздника

25 января православная церковь вспоминает мученицу Татиану Римскую. Будучи юной девушкой, на свои плечи она приняла страшные муки за Христа. В народе этот день также называют Татьяной Крещенской.

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В эту дату обязательно пекли блины и караваи в виде солнца. А ещё этот праздник считается студенческим. По традиции все студенты идут в храмы и просят помощи в учении. Обязательно стоит поставить свечу за успехи в учёте. После Литургии традиционно проходят весёлые дружеские посиделки, народные гуляния.

Традиционно молодые люди устраивают сегодня забавы: катаются на санях с горок, играют в снежки, наряжаются и танцуют. Чем веселее студент проведёт праздник, тем больше успехов в учёбе его ожидает.

В Татьянин день обязательно стараются убраться в доме и перестирать все вещи. Считалось, что грязь и пыль приманивают сегодня болезни. Ещё одно название дня – Солныш. В старину было принято печь на праздник блины и караваи в виде солнца. Так крестьяне вызывали весну и прогоняли крещенские морозы.

Считалось, что нельзя отказывать в милостыне в Татьянин день. Запрещалось ругаться, говорить нецензурные слова и ссориться.

Народные приметы 25 января

Если пригревает солнце? Ожидается скорое потепление;

Если в Татьянин день сыпет снег, лето будет дождливым и сырым;

Ветер дует с юга – к засушливому и неурожайному лету;

Мороз 25 января – к хорошему урожаю

В 1960 году был расформирован ГУЛАГ

После распада Советского Союза с 1992 по 1998 год существовало Главное управление исполнения наказаний (ГУИН) при МВД России. В 1998 году оно было передано в Министерство юстиции. В процессе административной реформы 2004—2005 годов ГУИН преобразовали в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

ГУЛАГ был частью системы репрессивных органов Советского Союза и его история тесно связана с сталинскими репрессиями. Принудительный труд заключенных играл значительную роль в экономике СССР с 1930-х по 1950-е годы. Он составлял примерно 10 % всех инвестиций в капитальное строительство, а в некоторых отраслях, таких как добыча угля и металлов, его значение было еще выше. 100 % золота, около 70 % олова и 33 % никеля добывались заключенными. Они также выполняли 15 % работ по лесозаготовкам и занимались значительной долей гидротехнического и дорожного строительства. В критический момент атомного проекта (1947—1948) основные объемы капитального строительства осваивались силами ГУЛАГа, хотя политзаключенные на этих объектах не задействовались.

ГУЛАГ был ликвидирован в соответствии с приказом МВД СССР 25 января 1960 года согласно Постановлению Совета Министров.

День Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации

Этот день был установлен приказом министра обороны России от 30 января 2002 года.

260 лет назад, 25 января 1763 года, императрица Екатерина II своим указом учредила Генеральный штаб. Он был создан на базе квартирмейстерской части армии России, основанной Петром I в 1711 году.

Генеральный штаб многократно упразднялся и восстанавливался, менялись его название, структура и функции, но его основная роль как главного органа военного управления оставалась неизменной.

В настоящее время Генеральный штаб ВС РФ продолжает быть центральным органом военного управления Министерства обороны России и является ключевым учреждением для оперативного контроля над Вооруженными Силами Российской Федерации.

День штурмана Военно-Морского Флота РФ

Профессиональный праздник для всех военнослужащих, чья работа связана с определением маршрутов для кораблей, судов и авиации Военно-Морского Флота России, а также с обеспечением корректного функционирования навигационных систем. Дата его учреждения связана с приказом Главнокомандующего ВМФ РФ, принятым в 1996 году.

25 января 1701 года Петр I подписал указ о создании школы штурманов для нужд флота. В Школе математических и навигационных наук, расположенной в Сухаревой башне в Москве, курсанты овладевали основами навигации, математикой и различными морскими приемами.

На сегодняшний день штурманская служба ВМФ России насчитывает около трех тысяч специалистов флота. Её возглавляет главный штурман ВМФ, контр-адмирал Эдуард Луйк.

В 2003 году в Москве состоялась первая церемония вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел»

Национальной Академией кинематографических искусств и наук данная премия была основана в марте 2002 года. Первоначально планировавшаяся церемония награждения в сентябре того же года была отменена из-за трагической смерти режиссера и актера Сергея Бодрова и его команды в результате схода ледника в Кармадонском ущелье.

Первая церемония вручения награды «Золотой Орёл» прошла 25 января 2003 года в Первом павильоне «Мосфильма». Лучшими среди игровых фильмов России признали картину «Кукушка» режиссера Александра Рогожкина. Этот фильм также завоевал награды за лучший сценарий и режиссуру, а Виктор Бычков был отмечен за лучшую мужскую роль. Среди других победителей «Золотого Орла-2013» были актриса Наталья Гундарева, композитор Алексей Рыбников и оператор Юрий Невский. Награду за лучший иностранный фильм в российском прокате получил фильм «Амели» французского режиссера Жана-Пьера Жене.

В 1958 году была учреждена медаль «За безупречную службу»

25 января 1958 года, в результате указов министров обороны и внутренних дел, а также председателя Комитета государственной безопасности СССР, была установлена медаль «За безупречную службу» в Вооруженных Силах трех степеней: I, II и III.

Эта награда предназначалась для военнослужащих, которые «имели положительные аттестации и успешно выполняли свои служебные обязанности». Медаль III степени вручалась тем, кто отслужил 10 лет, медаль II степени — за 15 лет службы, а медаль I степени — за 20 лет.

Эта система наград была введена для поощрения профессионализма и преданности службе, поддерживая моральный дух и высокие стандарты в рядах вооруженных сил.

В 1943 году во времена Великой Отечественной войны был освобождён Воронеж от немецко-фашистских захватчиков

В 1943 году Воронеж был освобожден от немецко-фашистских захватчиков после ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Оккупация правобережной части города началась в июле 1942 года, левый берег удалось удержать советским войскам ценой огромных потерь. Более 200 дней город находился на линии фронта, прикрывая Москву и сдерживая наступление врага. В январе 1943 года наступление Воронежского фронта разгромило 2-ю немецкую, 8-ю итальянскую и 2-ю венгерскую армии, нанеся противнику потери в 320 тысяч человек. Цена освобождения Воронежа для Советского Союза составила около 400 тысяч погибших воинов. За мужество и героизм защитников города, предотвративших его полную оккупацию, Воронеж в 2008 году был удостоен почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы».