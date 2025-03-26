Какой праздник 28 марта: приметы, история, традиции и секреты дня

28 марта – день, окутанный древними поверьями и важными историческими событиями. Этот день, посвященный двум святым Александрам, на Руси был известен как Лесное ухоженье, время особого почтения к лесу и его дарам. Народные приметы, связанные с прибытием чаек, поведением волков и погодой, переплетаются с обрядами и предостережениями, создавая уникальную картину жизни наших предков.

Александров день, Лесное ухоженье

Торжество носит имя в честь двух святых Александров, чье почитание совпадает с днем памяти Агапия и еще пяти мучеников, отдавших жизнь за свою веру в IV столетии.

В русской традиции на день Александра ожидали прибытия первых чаек, что служило знаком приближающегося весеннего тепла и скорого таяния льда. Однако, если птицы сразу начинали плескаться в воде, это предвещало ненастную погоду.

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Особое внимание уделялось приметам, связанным с волками. Верили, что на Александров день приходится пик «волчьих брачных игр». В это время волки проявляют агрессию и могут быть опасны для человека. Существовало поверье, что если в лесу слышен жуткий вой волков, лишающий сна, то от страха можно избавиться, перевернув подушку.

К тому же, этот день именовался Лесным ухоженьем, так как в этот день следовало с почтением говорить о лесе, который играл важную роль в жизни крестьян, обеспечивая их грибами, ягодами, дичью и лекарственными травами. Чтобы избежать потери ориентации в лесу, произносили специальные оберегающие заклинания.

Что нельзя делать 28 марта?

Нельзя резать хлеб ножом – рвать руками, чтобы не «отрезать» удачу.

Не выливать воду после купания ребёнка на улицу – к болезням.

Не начинать новые дела после заката – рискуют провалиться.

Не надевать одежду наизнанку – к неприятностям.

Не говорить вслух о плохих снах – чтобы не сбылись.

Приметы на 28 марта

Солнечное утро – к ранней и тёплой весне.

Дождь на Никандра – лето будет грибным и урожайным.

Сильный ветер – к переменчивой погоде в апреле.

Грачи вернулись и дружно кричат – к скорому потеплению.

Если снег ещё лежит, но тает с шумом – к половодью.

Найти монету на дороге – к неожиданной прибыли.

Зажечь свечу у икон – защитить дом от ссор.

Испечь хлеб с первыми травами – к достатку в доме.

Скрип дверей в этот день – к важным гостям.

Всемирный день историка

Ежегодно 28 марта профессионалы, занимающиеся изучением минувших эпох, отмечают Всемирный день историка. В России этот праздник, учрежденный по инициативе Российского исторического общества в 2006 году, призван акцентировать значимость исторических знаний для социума.

История, происходящая от древнегреческого слова, означающего «исследование» или «знания, полученные путем расспросов», представляет собой научную дисциплину, анализирующую прошлое, причинно-следственные связи между событиями и фактами, а также закономерности развития общества и человеческой деятельности во всем ее многообразии. В своей работе историки опираются на разнообразные источники, включая письменные документы, устные предания, материальные объекты, лингвистические данные и другие свидетельства.

Любопытно, что долгое время история не рассматривалась как отдельная наука, а скорее как разновидность искусства. В Древней Греции покровительницей истории, как и других видов искусства, была муза Клио (от греческого «дарующая славу»), дочь Зевса и богини памяти Мнемозины, вдохновлявшая людей на интерес к прошлому.

В 1863 году прошли первые в истории Москвы выборы «городского головы»

Возможность избрания городского головы предоставлялась мужчинам, достигшим 21 года, проживающим в городе не менее двух лет и владеющим имуществом или капиталом, обеспечивающим годовой чистый доход свыше 100 рублей серебром. Женщины, соответствующие имущественному цензу, включались в избирательные списки, но лично в голосовании не участвовали, имея право передать свой голос родственникам мужского пола по доверенности.

Выборы проводились в здании Дворянского собрания (сегодня – Дом Союзов). В поддержку князя Александра Алексеевича Щербатова было опущено 338 белых шаров, а против – 123 черных.

За пятилетний срок пребывания на посту городского головы князь организовал строительство дополнительного водопровода из Ходынских ключей и артезианского колодца, а также произвел оценку городской недвижимости. Московские улицы стали освещаться газовым освещением. На Калужской улице была открыта Вторая городская больница, а также 5 начальных училищ для девочек. Гимназии стали получать финансовую поддержку из городского бюджета.

В 1866 году князь Александр Щербатов стал первым в истории города, кто был удостоен звания «Почетный гражданин Москвы».

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В 1858 году в Санкт-Петербурге было основано первое в Российской империи учебное заведение для женщин

Идея его учреждения принадлежала «Ведомству учреждений императрицы Марии», которое курировало вопросы благотворительности в государстве. В связи с этим учебное заведение получило название Мариинской женской гимназии.

В программу обучения входили русский язык, словесность, история, науки о природе, начальные математические знания, а также рисование и рукоделие. За отдельную плату ученицы могли посещать дополнительные занятия. Например, уроки иностранного языка или танцев стоили пять рублей в год.

В 1776 году был основан Большой театр России

Указом императрицы Екатерины Великой князю Петру Урусову было дано право на организацию в Москве театральной труппы. Обязательным условием являлось возведение здания, предназначенного для оперных, балетных и драматических представлений, а также маскарадов, которое должно было стать украшением города.

Первоначальный состав труппы был немногочисленным, около 40 человек, и включал как иностранных знаменитостей, так и крепостных актеров.

Через пять лет архитектор Христиан Розберг, приглашенный Урусовым и театральным предпринимателем Майклом Медоксом, разделившим с князем финансовые обязательства по содержанию труппы, построил для театра здание на улице Петровка. Театр открыл свои двери в январе 1781 года.

К сожалению, здание несколько раз страдало от пожаров. Современное здание было возведено архитектором Осипом Бове в 1825 году.

Государственный Большой театр России является одним из ведущих мировых центров музыкального искусства. За более чем 200 лет здесь было представлено свыше 800 постановок, в создании которых принимали участие выдающиеся деятели искусства.