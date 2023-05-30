Какие законы РФ вступают в силу с июня 2023 года

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступаю в силу в РФ с июня 2023 года.

Одно из важных нововведений — начало работы норм, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Участники СВО из числа детей-сирот получат жилье от государства в приоритетном порядке. Семьи военных, принимающих участие в спецоперации, а также направленных за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы.

С июня семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже земельных участков с домом и хозпостройками.

Об остальных нововведениях, в карточках: