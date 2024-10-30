Какие типичные ошибки рязанцы допускают при регистрации юрлица

Практически ежедневно (речь, конечно же, идет о рабочих днях) в нашем регионе регистрируются несколько десятков организаций. За один только 2023 год предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в Рязанской области было зарегистрировано 43 с половиной тысячи. Несмотря на усилия властей по максимальному снижению бюрократических процедур в этой сфере, иногда процесс появления нового юрлица может затормозиться из-за неточностей при оформлении необходимых документов.

Приметы прозрачного бизнеса

Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Рязанской области для сокращения количества отказов в госрегистрации при создании юридических лиц проанализировало типовые ошибки, которые обычно допускают заявители.

По данным налоговиков наиболее распространенными нарушениями являются:

Нарушение требований по заполнению заявления о госрегистрации юридического лица по форме № Р11001 .

Несоответствие сведений, указанных в этом заявлении информации, которая содержится в решении об учреждении организации (полное и сокращенное фирменное наименование, адрес, размер уставного капитала и т.д.).

Так, сведения о месте нахождения и адресе юридического лица должны указываться в соответствии с информацией, содержащейся в Федеральной информационной адресной системе.

— Обращаем внимание, что госрегистрация юрлица по адресу жилого помещения допустима только в случаях, когда этот объект недвижимости является собственностью или местом жительства учредителя или гражданина, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, — поясняет начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области Алла Кондакова. — Учредителям и руководителю создаваемого юридического лица необходимо обратить внимание на собственные организации, о которых в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) содержатся записи о недостоверности сведений, а также на юридические лица, исключенные из ЕГРЮЛ в соответствии со ст. 21.1 закона о госрегистрации в течение последних трех лет. Если такие юрлица есть в перечне, то в регистрации могут отказать.

Информацию о наличии ограничений можно получить с помощью электронного сервиса ФНС России «Прозрачный бизнес» в разделе «Ограничения участия в ЮЛ».

Опечатка, как повод для отказа

В регистрации может быть отказано, если граждане не отражают в заявлении по форме Р11001 номер офиса или квартиры в многоэтажных зданиях. При этом в решении о создании эти данные есть.

Иногда случается, что учредители или руководителей организаций, указывают неточные персональные данные, как правило, это паспорта, которые уже заменены на новые, или допускают опечатки в серии и номере, времени выдачи паспорта и дате своего рождения. Поэтому перед подачей документов следует внимательно сверить эту информацию.

Важно помнить, что при использовании электронного сервиса ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» заявители до предоставления этой услуги не должны направлять комплект документов повторно. Это приведет к отказу в регистрации по одному из пакетов и может создать путаницу, касающуюся статуса организации.

УФНС России по Рязанской области рекомендует обществам с ограниченной ответственностью использовать в своей деятельности типовые уставы. На сегодняшний день утверждены 36 таких документов. Подобный устав не представляется в регистрирующий орган, достаточно в заявлении № Р11001 и в решении о создании ООО сделать отметку об использовании упомянутого документа. Подобрать наиболее подходящий свод правил для ведения определенного вида бизнеса позволяет электронный сервис ФНС России «Выбор типового устава».