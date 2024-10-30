Какие типичные ошибки рязанцы допускают при регистрации юрлица

Практически ежедневно (речь, конечно же, идет о рабочих днях) в нашем регионе регистрируются несколько десятков организаций. За один только 2023 год предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в Рязанской области было зарегистрировано 43 с половиной тысячи. Несмотря на усилия властей по максимальному снижению бюрократических процедур в этой сфере, иногда процесс появления нового юрлица может затормозиться из-за неточностей при оформлении необходимых документов.
Приметы прозрачного бизнеса
Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Рязанской области для сокращения количества отказов в госрегистрации при создании юридических лиц проанализировало типовые ошибки, которые обычно допускают заявители.
По данным налоговиков наиболее распространенными нарушениями являются:
- Нарушение требований по заполнению заявления о госрегистрации юридического лица по форме № Р11001.
- Несоответствие сведений, указанных в этом заявлении информации, которая содержится в решении об учреждении организации (полное и сокращенное фирменное наименование, адрес, размер уставного капитала и т.д.).
Так, сведения о месте нахождения и адресе юридического лица должны указываться в соответствии с информацией, содержащейся в Федеральной информационной адресной системе.
Информацию о наличии ограничений можно получить с помощью электронного сервиса ФНС России «Прозрачный бизнес» в разделе «Ограничения участия в ЮЛ».
Опечатка, как повод для отказа
В регистрации может быть отказано, если граждане не отражают в заявлении по форме Р11001 номер офиса или квартиры в многоэтажных зданиях. При этом в решении о создании эти данные есть.
Иногда случается, что учредители или руководителей организаций, указывают неточные персональные данные, как правило, это паспорта, которые уже заменены на новые, или допускают опечатки в серии и номере, времени выдачи паспорта и дате своего рождения. Поэтому перед подачей документов следует внимательно сверить эту информацию.
Важно помнить, что при использовании электронного сервиса ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» заявители до предоставления этой услуги не должны направлять комплект документов повторно. Это приведет к отказу в регистрации по одному из пакетов и может создать путаницу, касающуюся статуса организации.
УФНС России по Рязанской области рекомендует обществам с ограниченной ответственностью использовать в своей деятельности типовые уставы. На сегодняшний день утверждены 36 таких документов. Подобный устав не представляется в регистрирующий орган, достаточно в заявлении № Р11001 и в решении о создании ООО сделать отметку об использовании упомянутого документа. Подобрать наиболее подходящий свод правил для ведения определенного вида бизнеса позволяет электронный сервис ФНС России «Выбор типового устава».