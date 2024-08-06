В августе лучше всего заняться посадкой редиса и пекинской капусты, — советует Марина Татаренко, биолог и преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что последний месяц лета — идеальное время для посадки дайкона. По её словам, эти овощи успеют вырасти и дать урожай.

Сейчас, когда дни стали короче и зной уже не такой изнуряющий, самое время заняться посадкой редиса, дайкона или пекинской капусты. Эти овощи успеют вырасти и порадовать вас урожаем, — пояснила Татаренко.

Биолог также отметила, что при температуре не выше 20–23 градусов тепла, достаточной влажности и хорошем поливе можно приступать к пересадке, формированию и обрезке плодовых кустарников, таких как смородина и малина. В таких погодных условиях туи легко перенесут пересадку.

В начале сентября рекомендуется формировать и пересаживать сирень, а с деревьями лучше повременить. Также можно делить и пересаживать травянистые многолетние цветы, такие как дельфиниум, астильба, хосты, флоксы. Однако не стоит трогать пионы, так как они должны заложить почки. Цветущие растения трогать нельзя.