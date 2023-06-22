Какие прививки необходимы перед поездкой в Турцию?

Эпидемиолог рассказала о необходимых прививках перед поездкой в Турцию. Чтобы путешествовать безопасно, туристы должны быть вакцинированы от всех заболеваний из национального календаря прививок.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что это столбняк, паротит, дифтерия, гепатит В, корь, полиомиелит и краснуха.

Речь идёт главным образом о детях. Взрослым следует проверить у себя титры антител к инфекциям. Это связано с тем, что некоторые прививки не дают пожизненный иммунитет, и бывает необходима ревакцинация.

Турция – одно из популярных направлений для россиян. Однако поездка туда может навредить при недостаточной защищённости.

Наталья Пшеничная советует проверить титры против кори и, если они низкие или их нет, вакцинироваться.

Наталья Пшеничная: «Не лишним будет позаботиться о вакцинации детей от менингококка. Это рекомендательная мера, но на это стоит обратить внимание. Случаи заболевания маленьких туристов этой инфекцией фиксировались даже в странах Европы»

Перед поездкой в некоторые страны рекомендовано вакцинироваться от брюшного тифа и гепатита А. Тем, кто едет в страны Юго-Восточной Азии, Китай, Таиланд, Вьетнам, Индию, а также Южную Америку, стоит привиться от бешенства, особенно если в планах посещение пещер: летучие мыши являются разносчиками инфекции.

Вакцинация от менингококковой инфекции нужна для поездки в страны Центральной Африки, – отметила в интервью «Известиям» Наталья Пшеничная.