Какие праздники отмечают 13 апреля: День мецената, рок-н-ролл и Вербное воскресенье

13 апреля в России и мире отмечают сразу несколько праздников. В этот день вспоминают вклад меценатов в развитие культуры, чествуют рок-н-ролл, благодарят растения и отмечают один из главных христианских праздников — Вход Господень в Иерусалим, также известный как Вербное воскресенье.

День мецената и благотворителя учрежден в России в 2005 году по инициативе Государственного Эрмитажа. Он посвящен людям, которые помогают науке, культуре и образованию. Среди известных российских меценатов — Павел Третьяков, Савва Мамонтов и Савва Морозов. Эти промышленники не только поддерживали художников и театры, но и спонсировали обучение талантливой молодежи из небогатых семей.

Международный день рок-н-ролла также приходится на 13 апреля. Он приурочен к выходу культового сингла Билла Хейли Rock Around The Clock, который был записан в ночь с 12 на 13 апреля 1954 года. Песня считается первым хитом в жанре рок-н-ролл, объединившим афроамериканскую и европейскую музыкальные традиции.

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Среди необычных праздников — Международный день благодарности растениям. Его цель — напомнить о роли растений в экосистеме и привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды. Во многих странах 13 апреля проводят акции по озеленению и сохранению биоразнообразия.

Другие даты 13 апреля в мире:

День учителя в Эквадоре;

Национальный день персикового коблера в США;

День памяти жертв Катыни в Польше.

Церковный праздник 13 апреля — Вербное воскресенье

В православной традиции 13 апреля 2025 года выпадает на Вербное воскресенье. Это один из важнейших праздников перед Пасхой, который вспоминает вход Иисуса Христа в Иерусалим. Согласно евангельскому повествованию, Спасителя встречали толпы людей, бросая под его ноги пальмовые ветви и одежду, восклицая «Осанна!».

Христос въехал в город на осле — как символ смирения и духовного царства. Торжественная встреча сопровождалась радостью, но в то же время открывала последнюю, самую трагическую неделю земной жизни Иисуса — Страстную седмицу.

В России пальм нет, поэтому на службу в храмы верующие приносят ветви вербы — одного из первых весенних деревьев, дающих почки. Отсюда и название праздника — Вербное воскресенье.

Народные приметы на 13 апреля

С 13 апреля связано множество погодных наблюдений:

Утренний дождь — к пасмурному лету;

Яркое солнце днем — к затяжному потеплению;

Молния без грома — к сухому лету;

Прозрачные облака — к дождю без ветра.

Кто родился 13 апреля

Сергей Шнуров, музыкант и фронтмен группы «Ленинград», появился на свет 13 апреля 1973 года. Он также известен как телеведущий и бывший продюсер RTVI.

Рон Перлман, американский актер, родился в 1950 году. Он запомнился зрителям по ролям в фильмах «Хеллбой» и «Хеллбой 2», а также озвучке в известных анимационных проектах.

Также в этот день родились:

Татьяна Навка (1975) — олимпийская чемпионка по фигурному катанию;

Ренат Агзамов (1980) — кондитер, телеведущий, создатель шоу «Кондитер»;

Михаил Шуфутинский (1947) — исполнитель русского шансона.

По материалам «Лента.ру».