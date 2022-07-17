Какие льготы положены инвалидам различных групп

В нашем регионе насчитывает около 130 тысяч инвалидов, то есть почти каждый восьмой рязанец имеет признанные на государственном уровне сложности с о здоровьем. Такое положение создаёт некоторые бытовые неудобство и ограничение при приёме на работу по отдельным специальностям.

Но инвалид имеет право на существенные льготы, которые касаются очень многих, аспектов повседневной жизни. О привилегиях, которыми могут воспользоваться рязанцы с ограниченными возможностями здоровья, пойдёт речь в нашем небольшом обзоре.

Люди с особыми возможностями

Все граждане с инвалидностью получают 50% скидку на оплату ЖКХ и топлива, если в доме нет центрального отопления. Сначала человек платит полную сумму, а в конце месяца половина денег возвращается ему на карту. Но если в квартире прописан кто-то ещё, то вернут меньше, потому что стоимость некоторых услуг зависит от числа зарегистрированных. Человеку, передвигающемуся на коляске, управляющая компания обязана установить пандус.

По закону инвалидов без их предварительного согласия нельзя заставить работать сверхурочно, в выходные или ночью. Этой категории граждан положен отпуск 30 дней в год вместо 28. Людям с инвалидностью 1 и 2 групп нельзя работать больше 35 часов в неделю, при этом платить им должны как за полный рабочий день.

Автовладельцам с ограниченными возможностями здоровья пенсионный фонд компенсирует стоимость ОСАГО.

Вне зависимости от группы льготники имеют право установить на машине знак «Инвалид». С ним можно бесплатно ставить машину на любых парковках и в специальных местах для людей с ограниченными возможностями

Кроме того, люди с инвалидностью 1 и 2 групп, дети с инвалидностью и водители, которые их перевозят, могут не соблюдать некоторые ограничения, например знаки «Движение запрещено» и «Стоянка запрещена».

Налоговые привилегии

У людей с инвалидностью 1 и 2 групп и тех, кто получил инвалидность с детства есть льготы по имущественным налогам. Например, они освобождаются от налогов за дом и квартиру, им могут уменьшить земельный налог. За специально оборудованные машины транспортный налог таким людям вообще не начислят.

Инвалидам 1 и 2 групп и инвалидам детства положен стандартный налоговый вычет по НДФЛ — 500 рублей в месяц. Для получивших инвалидность из-за чернобыльской аварии налоговый вычет составляет 3000 рублей в месяц.

Если инвалид— это ребёнок до 18 лет или студент, аспирант, интерн, ординатор моложе 24 лет, вычет получают его родители. Для опекунов и приёмных родителей дополнительный вычет составит 6000 рублей ежемесячно. Единственный родитель имеет право на удвоение этой суммы.

Стандартные вычеты предоставляют до того, как с начала года доход не превысит 350 тысяч рублей. Со следующего года выплату возобновят.

За услуги нотариусов люди с инвалидностью 1 и 2 групп платят по льготному тарифу.

За здоровье платить не нужно

Общественный транспорт бесплатен для людей с инвалидностью 1 и 2 групп, которые имеют ограничения по зрению или не могут передвигаться, например из-за паралича или потери ноги. Кроме того, за проезд не надо платить детям с инвалидностью и тем, кто сопровождает их, либо любого инвалида 1 ой группы.

На междугороднем транспорте люди с инвалидностью 1 и 2 групп платят полцены за билет с 1 января по 15 мая, а в остальное время они могут бесплатно съездить один раз туда и обратно.

Людей с инвалидностью 1 и 2 групп без очереди принимают: в поликлиниках, магазинах, музеях, кабинетах чиновников. Их детей без очереди пускают в больницы, поликлиники, санатории, детсады.

Скидка на лекарственные препараты и медицинскую технику зависит от того, работает ли человек или он неработающий. Для нетрудоспособных людей с инвалидностью 3 группы и работающих 2 группы скидка 50%. Люди с инвалидностью 1 группы, дети с ограниченными возможностями и неработающие люди с инвалидностью 2 группы все это получают бесплатно.

Люди с инвалидностью всех групп раз в год обеспечиваются бесплатными путёвками на лечение в санатории — но только по медицинским показаниям. Для взрослых длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней, для детей — 21 день. Льготные путёвки выдают в порядке очереди только тем, кто не отказался от набора социальных услуг.

Люди с инвалидностью первой и второй групп при наличии полиса ОМС имеют право на бесплатное протезирование зубов. Врачи бесплатно устанавливают им пломбы, удаляют камни.

Детей с подорванным здоровьем без очереди кладут в больницу, берут в санаторий и записывают в детский сад. Все это для них бесплатно.

Товары, которые помогают детям с инвалидностью адаптироваться в обществе, можно оплатить материнским капиталом.

Инвалиды 1 и 2 групп пользуются освобождением от госпошлины за обращение в суды общей юрисдикции и за подачу имущественного иска меньше 1 миллиона рублей.

Отметим, что все инвалиды имеют право на бесплатные юридические консультации. Государственные юристы работают в комплексных центрах социального обслуживания населения. В Рязани такая структура находится по адресу ул. Октябрьская, д. 17 Телефон для справок — +7 (491-23) 3-03-04