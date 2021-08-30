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Понедельник, 30 августа, 2021
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Какие изменения ждут автовладельцев в сентябре

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Какие изменения ждут автовладельцев в сентябре

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Водителей предупредили об изменениях в законодательстве, которые вступят в силу в сентябре. О них сообщает «Парламентская газета».

Обжалование штрафов на Госуслугах

С 1 сентября водители смогут обжаловать штрафы удалённо. В помощь – портал Госуслуг. Речь идёт о штрафах, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Постановление будет считаться доставленным после появления пользователя в личном кабинете, а также в течение семи дней с момента появления пользователя на Гослугах. Иначе Госавтоинспекция отправит его по почте.

Обновлённый дорожный знак

В сентябре знак «Фотовидеофиксация» обновят. Знак 8.23 заменят знаком 6.22, который будет указывать на конкретное расположение камер.

Новые таблички будут устанавливать за 150-300 метров до зоны фотовидеофиксации.

«ЭРА-ГЛОНАСС»

С 16 сентября автопроизводителей в России и странах ЕАЭС освободят  от необходимости устанавливать на новые транспортные средства систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Причина – дефицит комплектующих. Постановление будет работать до конца года.

С 1 октября диагностические карты, чей срок действия истек с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будут считаться недействительными.

Новые программы для автошкол

Для автошкол планируют подготовить новые учебные программы. Водителям будут рассказывать, как не рисковать на дорогах и принимать быстрые и правильные решения в процессе езды.

Угнанные авто

В сентябре — декабре поиск угнанных и уехавших с места ДТП машин упростят благодаря системе «Паутина», которая будет обобщать данные с камер наблюдения разных регионов.

О том, какие ещё законы вступают в силу в сентябре, читайте по ссылке.

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